Piekielne losowanie Magdaleny Fręch! Roland Garro zaczyna od wielkiego hitu

Magdalena Fręch ma za sobą względnie udany występ w turnieju WTA 500 w Strasbourgu. Polka pokonała Amerykankę Sloane Stephens, po czym odpadła w starciu z szóstą rakietą świata Marketą Vondrousową 7:5, 1:6, 0:6. Trzeba tu jednak podkreślić, że radziła sobie fenomenalnie z utytułowaną rywalką dopóki na początku drugiego seta nie doznała urazu kolana. Do gry wróciła, ale już na o wiele słabszym poziomie i po tym wygrała ledwie jednego gema.

Fręch nie zagra na Garrosie? Zdrowie może znów zatrzymać Polkę

Nie wiadomo jak będzie ze zdrowiem Polki w Paryżu. Jej trener informował, że przejdzie dziś badanie USG. Oby fakt, iż dograła mecz z Czeszką do końca, był prognostykiem niezbyt groźnego urazu. Pokazała bowiem kawał dobrego tenisa gdy była w pełni sprawna. Takiej gry zaś będzie potrzebować już w pierwszej rundzie. Los skojarzył ją bowiem z Rosjanką Darią Kasatkiną.

To aktualnie 11. zawodniczka rankingu WTA, choć na Roland Garros rozstawiona jest z nr 10, jako że z rywalizacji zrezygnowała Jessica Pegula. Piąta rakieta świata nie zdążyła wrócić do formy po kontuzji. Wracając do Kasatkiny, Rosjanka gra całkiem przyzwoity sezon. Zdarzały jej się co prawda dość szybkie pożegnania jak choćby na Australian Open (II runda i porażka ze Sloane Stephens) czy ostatnio w Rzymie (II runda i przegrana z Naomi Osaką). Ale potrafiła też choćby dojść do finału na mączce w Charleston, gdzie zatrzymała ją dopiero niezwykle mocna Danielle Collins.

Złe wspomnienia z Kasatkiną

Fręch ma zatem twardy orzech do zgryzienia. Zwłaszcza, że oba dotychczasowe starcia w Rosjanką (w Dubaju w 2019 roku i Granby w 2022) nie poszły po jej myśli. Jeżeli jednak udałoby jej się pokonać Kasatkinę, to w drugiej rundzie (przynajmniej na papierze) powinno być lżej (Peyton Stearns lub kwalifikantka).

Dodajmy, że swoich rywali poznały też Iga Świątek oraz Magda Linette. Nasza mistrzyni z zeszłego roku otworzy swój ulubiony turniej starciem z kwalifikantką (lub lucky loserką z nich), ale już w drugiej rundzie może dojść do arcyciekawego pojedynku z Naomi Osaką. Linette natomiast przywita się z Paryżem starciem z rozstawioną z nr 17 Rosjanką Liudmiłą Samsonową. U panów zaś Hubert Hurkacz podobnie jak Świątek zacznie od kwalifikanta. Jego pierwszym rozstawionym rywalem może być Francis Tiafoe (nr 26) w trzeciej rundzie.