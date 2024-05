Legendarny Rafael Nadal poznał rywala w I rundzie Roland Garros. Hit nad hity!

Roland Garros zbliża się wielkimi krokami. Już rozpoczęły się kwalifikacje do głównej imprezy. Ta wystartuje w niedzielę 26 maja. W czwartek odbyło się losowanie głównej drabinki, zarówno w kobiecym, jak i męskim tenisie. Polskich kibiców najbardziej interesowali potencjalni rywale Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza. Jednak to nie za ich sprawą już na początku turnieju dojdzie do wielkiego hitu.

Rafaela Nadala czeka trudny rywal. I to już w I rundzie

Tam główną rolę odegrają Rafael Nadal i Alexander Zverev. To właśnie ci panowie zmierzą się już w I rundzie francuskiej imprezy. Hiszpan nie musiał się przebijać przez kwalifikacje dzięki zamrożonemu rankingowi, ale nie mógł też liczyć na rozstawienie. W tej sytuacji niemal pewne było, że trafi na silnego rywala. A takim właśnie jest Niemiec, a więc czwarta rakieta świata.

Obecnie znajduje się on w znakomitej formie - przystąpi do rywalizacji po niedawnym zwycięstwie w ATP 1000 w Rzymie. W finale bez większych problemów pokonał 6:4, 7:5 Nicolasa Jarry'ego. Pokazał więc, że na "mączce" czuje się znakomicie - w przeszłości najdalej docierał do półfinału French Open.

Tyle tylko, że to nie on uznawany jest za "króla" tej nawierzchni, a właśnie Nadal. Hiszpan jest 14-krotnym triumfatorem Rolanda Garrosa. Problem w tym, że aktualnie jego forma jest daleka od optymalnej. Przez kilka miesięcy trapiły go poważne kontuzje i do gry wrócił dopiero na początku 2024 roku. Jak na razie trudno odnaleźć mu rytm na kortach ziemnych. Najlepiej poradził sobie w Madrycie, gdzie dotarł do 1/8 finału. Z kolei w Rzymie odpadł już w II rundzie, ulegając Hubertowi Hurkaczowi i to dość wyraźnie.

Niewykluczone, że będzie to ostatni Roland Garros w karierze Nadala. I właśnie to może mu dodać motywacji i sprawić, że znów będzie groźny. W żadnym wypadku nie można go skreślać. Mecz Zvereva i Nadala zapowiada się więc niezwykle emocjonująco i z pewnością będzie największym hitem I rundy, zarówno w męskim, jak i kobiecym tenisie. Wielu kibiców już z niecierpliwością wyczekuje pojedynku. "Rafael Nadal vs Alexander Zverev w 1. rundzie Roland Garros. Wow" - podsumował krótko Maciej Łuczak z Meczyków na X.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do tego starcia, choć spekuluje się, że może to być już niedziela, a więc pierwszego dnia zmagań.