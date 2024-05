Hurkacz poznał rywala na Roland Garros! Wielki hit z udziałem Nadala

Hubert Hurkacz sezon na kortach ziemnych rozpoczął od wygrania turnieju rangi ATP 250 w Estoril. Nie była to najmocniej obsadzona impreza, lecz warto podkreślić, iż był to pierwszy tytuł Wrocławianina na mączce. W późniejszych "tysięcznikach" w Monte Carlo, Madrycie oraz Rzymie zaczął od trzeciej rundy, ale z każdym kolejnym turniejem docierał szczebel dalej, kończąc na ćwierćfinale w stolicy Włoch, gdzie pokonał m.in. Rafę Nadala.

Wszystko jasne. Wiadomo z kim Hurkacz zagra w Paryżu

Teraz przed polskim tenisistą najważniejsza impreza sezonu na mączce - poza późniejszymi Igrzyskami Olimpijskimi - czyli Roland Garros. Dotychczas w Paryżu szło mu bardzo przeciętnie, notując meczowy bilans 6-6. Maksymalnie docierał do czwartej rundy w 2022 r. Do tegorocznej edycji turnieju Hubert Hurkacz podejdzie jako ósmy tenisista świata. Też z takim numerem został rozstawiony podczas losowania drabinki głównej, co sprawia, że z wyżej notowanym rywalem może spotkać się dopiero w ćwierćfinale.

Natomiast w pierwszej rundzie 27-letni polski tenisista zmierzy się z zawodnikiem z kwalifikacji lub szczęśliwym przegranym. Nazwisko poznamy niedługo, gdy zakończą się gry w eliminacjach. W potencjalny kolejnym etapie Hurkacz może zmierzyć się z lepszym z meczu Brandon Nakashima - Nicolas Moreno De Alboran.

Obrońca tytułu Novak Djoković turniej rozpocznie od meczu z reprezentantem gospodarzy Pierrem-Huguesem Herbertem (143. ATP), grającym z dziką kartą. Natomiast 14-krotnego triumfatora tej imprezy Rafę Nadala czeka starcie z rozstawionym z czwórką Alexandrem Zverevem! Innym wielkim hitem pierwszej rundy będzie starcie weteranów: Stan Wawrinka - Andy Murray.

Roland Garros 2024 rozpocznie się w niedzielę 26 maja i potwa przez następne dwa tygodnie.