Takich słów Świątek się nie spodziewała. I to od kogo! Gwiazda przemówiła [WIDEO]

Iga Świątek po zwycięstwie na turnieju WTA w Rzymie nie ma wiele czasu na odpoczynek. Liderka rankingu WTA przygotowuje się obecnie do zbliżającego się wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polka będzie jedną z głównych faworytek do wygrania tego turnieju. W przeszłości triumfowała tam trzykrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Gwiazda filmowa wypowiedziała się o Świątek.

Ostatnio Świątek została przyłapana na wspólnej grze z amerykańską aktorką Courteney Cox, która znana jest przede wszystkim z roli Moniki Geller w kultowym serialu "Przyjaciele". Tenisistka nigdy nie ukrywała, że jest fanką tej produkcji i była bardzo zadowolona z możliwości gry z Cox. Aktorka po wszystkim w pięknym stylu wypowiedziała się o Polce, nawiązując do krótkiego filmu dokumentalnego o Świątek zatytułowanego "Beyond Number One". Stworzył go jej sponsor firma On Running.

- Ten dokument jest wspaniały. Widzę, z jaką presją zmagają się ci ludzie. Ale sposób, w jaki Świątek sobie z tym radzi, pokazuje, że jest bardzo opanowana i musi skrywać pewne uczucia, których nie potrafi wyrazić. Jest zdumiewająca - powiedziała Cox, nie kryjąc, że jest pod wielkim wrażeniem polskiej tenisistki.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, kiedy Świątek rozpocznie zmagania na Rolandzie Garrosie. Aktualnie trwają kwalifikacje, a losowanie głównej drabinki odbędzie się w czwartek o godzinie 14:00. Były wicelider rankingu ATP Alex Corretja stwierdził, że największym zagrożeniem dla Świątek i Sabalenki będzie Coco Gauff. - Jeśli jesteś Igą lub Aryną, to nie sądzę, że chcesz ją widzieć po swojej stronie drabinki. Wtedy wiesz, że czeka cię niezwykle trudny mecz w półfinale - powiedział.