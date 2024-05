Oto największe zagrożenie dla Igi Świątek w Paryżu. Gwiazdor zaskoczył!

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Jelena Rybakina - tak od dłuższego czasu wygląda kolejność w rankingu WTA. Do zmian miejsc głównie dochodzi między Amerykanką a Kazaszką. Nie ma jednak wątpliwości, że są to najlepsze obecnie tenisistki świata. Od 2022 roku tylko Ashleigh Barty (Australian Open 2022 i koniec kariery) oraz Marketa Vondrousova (Wimbledon 2023) potrafiły wygrać turniej wielkoszlemowy. Reszta turniejów przypadła najlepszej czwórce tenisistek ze światowego zestawienia.

Coco Gauff największym zagrożeniem dla Igi Świątek i Aryny Sabalenki

W ostatnich dwóch turniejach na mączce to Świątek i Sabalenka grały w finałach. Oba rzecz jasna wygrała Iga Świątek. W drodze do finału w stolicy Włoch pokonała Coco Gauff. Zdaniem byłego numeru dwa rankingu ATP Alexa Corretji, to właśnie Amerykanka będzie największym zagrożeniem dla Świątek i Sabalenki w Paryżu.

- Stała się solidną i stabilną tenisistką. Jest mistrzynią turnieju wielkoszlemowego (US Open 2023 - przyp. red.) i wie, jak dobrze zaprezentować się w Paryżu. Trudno jest ją pokonać, ponieważ dużo biega po korcie. Bardzo ważne dla niej jest uwierzenie w siebie. Wie, co ma robić w dużych imprezach, a to nie jest regułą w tak młodym wieku - oceniał ekspert Eurosportu cytowany przez portal tennisuptodate.com.

- Jeśli jesteś Igą lub Aryną, to nie sądzę, że chcesz ją widzieć po swojej stronie drabinki. Wtedy wiesz, że czeka cię niezwykle trudny mecz w półfinale - dodał Corretja

Bez wątpienia Coco Gauff byłaby trudną rywalką dla Świątek jak i Sabalenki. Jednak suche liczby pokazują, że w szczególności Polka ma patent na trzecią rakietę świata. Obie do tej pory grała 11 razy i aż dziesięć z tych meczów wygrała Świątek. Dwa z tych meczów zostały rozegrane na Roland Garros, w tym pamiętny finał z 2022 roku, który Światek wygrała 6:3, 6:1.

O wiele lepszy bilans Gauff ma przeciwko Sabalence. Na siedem dotychczasowych meczów wygrała cztery z nich.