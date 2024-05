Od poniedziałku rozgrywane są kwalifikacje do prestiżowego turnieju wielkoszlemowego - Rolanda Garrosa. Do rywalizacji przystąpiła tylko jedna Polka - Katarzyna Kawa (180. WTA). 31-letnia tenisistka w II rundzie kwalifikacji w środowy wieczór przegrała z Brazylijką Laurą Pigossi (119. WTA) 2:6, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

W Rosji głośno o tym, co zrobiła Ukrainka na turnieju Rolanda Garrosa

W innym środowym spotkaniu naprzeciwko siebie stanęły dwie zawodniczki zwaśnionych krajów: Rosji oraz Ukrainy. Rywalką rozstawionej w kwalifikacjach z "17", 22-letniej Ukrainki Darii Snigur (123. WTA) była rok od niej młodsza - Oksana Sielechmietjewa (514. WTA). Mecz trwał godzinę, 17 minut i zakończył się wygraną niżej sklasyfikowanej zawodniczki 6:2, 6:3.

Po spotkaniu Snigur, mistrzyni juniorskiego Wimbledonu 2019 w grze pojedynczej dziewcząt, nie podała ręki Rosjance. Zauważyły to rosyjskie media.

- Finał meczu po raz kolejny przypomniał, że bojkot naszych tenisistów trwa. W głównej fazie tak ważnego turnieju jak Roland Garros trudno sobie obecnie wyobrazić uścisk dłoni pomiędzy Ukraińcem a rosyjsko-białoruskim tenisistą. Jednakże na zawodach niższego szczebla zdarzają się naruszenia bojkotu - pisze "sport-express.ru". Dziennikarze przytaczają też przykład - podczas juniorskiego Australian Open 16-letnia Ukrainka Elizaveta Kotlyar i Rosjanka Vlada Mincheva uścisnęły sobie dłonie.

Teraz było jednak inaczej. - Daria Snigur nie ma jednak 16 lat, ale 22 i nie zrobiła tego samego, co jej młodszy rodak. Daria na mecz z Rosjanką przystąpiła z żółto-niebieską [barwy Ukrainy - red.] wstążką na piersi. Szybko po zakończeniu spotkania podeszła do sędziego, nawet nie myśląc o podejściu do siatki, by uścisnąć dłoń przeciwniczce. Ławka Ukrainki znajdowała się po tej samej stroni i uniknęło to przejścia blisko Rosjanki. Snigur szybko zabrała swoje rzeczy i opuściła kort, nie zwracając uwagi na Oksanę - dodaje sport-express.ru.

Wiadomo już, że w turnieju głównym Rolanda Garrrosa zagra co najmniej aż 11 Rosjanek: Daria Kasatkina, Jekatierina Aleksandrowa, Ludmiła Samsonowa, Anastasija Pawluczenkowa, Anna Kalińska, Wieronika Kudiermietowa, Mirra Andriejewa, Anastasija Potapowa, Anna Blinkowa, Diana Sznajder i Elina Awanesian. Z kwalifikacji mogą jeszcze dołączyć dwie Rosjanki: Julija Awdiejewa i Anastasija Zacharowa.

W turnieju w Paryżu wezmą również udział trzy Polki: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.