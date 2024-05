21-letnia gwiazda tenisa mówi o końcu kariery. "Nie mogę się doczekać"

Emma Raducanu to aktualnie 212. zawodniczka na świecie, przez co nie załapała się do drabinki głównej Roland Garros. Postanowiła także wycofać się z kwalifikacji, co nie spotkało się z pozytywnym odbiorem kibiców. Teraz młoda tenisistka ponownie może podpaść antyfanom. - Dla mnie życie zaczyna się po tenisie. W rzeczywistości nie mogę się doczekać, aby rozpocząć kolejny rozdział, co jest zabawne w tym wieku - wypaliła w rozmowie z "The Times".

