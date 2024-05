Idealny początek Polki na Roland Garros! "Życiówka". 71 minut i było po sprawie

Wielkoszlemowy Roland Garros rozpocznie się 26 maja, ale na francuskich kortach trwają już kwalifikacje do turnieju. Udział w nich bierze Katarzyna Kawa (180. WTA), która jeszcze nigdy nie przebrnęła tego etapu paryskich zmagań i zawsze kończyła w nich udział na pierwszej rundzie kwalifikacji. Teraz już poprawiła ten wynik i powalczy o wejście na turniej.

Katarzyna Kawa świetnie zaczęła Roland Garros. Pierwsza wygrana w kwalifikacjach

W pierwszej rundzie kwalifikacji Kawa trafiła na Gabrielę Knutson (189. WTA), a więc właściwie sąsiadkę w światowym rankingu. W nim Czeszka jest o dziewięć miejsc za Polką, zatem przed rozpoczęciem spotkania trudno było wskazać faworytkę. Na szczęście już chwilę po jego rozpoczęciu wszystko się wyjaśniło.

Kawa zaczęła źle, od przegrania gema serwisowego, ale na szczęście zaliczyła przełamanie powrotne. Kluczowy okazał się jednak dopiero gem piąty, w którym to Czeszka przegrała swoje podanie, a Polka wyszła na prowadzenie 3:2, które chwilę później zamieniła na 4:2. Knutson przy kolejnym serwisie znów przegrała, a Kawa dopełniła seta i wygrała 6:2 w zaledwie 26 minut.

Po ekspresowym pierwszym secie druga odsłona była kompletnie inna. Na szczęście dalej to Kawa prowadziła grę i po bardzo długiej grze na przewagi przełamała rywalkę na 1:0. Szybciej poradziła sobie w gemie trzecim i wyszła na prowadzenie 3:0. Chwilę później Knutson odegrała się przełamaniem powrotnym i wróciła do gry. Na szczęście Kawa utrzymała przewagę podania już do samego końca i wygrała 6:4, a w meczu 2:0 w godzinę i 11 minut.

Tym samym Katarzyna Kawa pierwszy raz w karierze przeszła pierwszą rundę kwalifikacji Rolanda Garrosa. Teraz czeka ją jednak mecz z wyżej notowaną Laurą Pigossi (119. WTA). Brazylijka łatwo pokonała Elivinę Kalievą (206. WTA) 6:1, 6:1, ale mecz trwał dłużej niż ten z udziałem Polki. Mecz zaplanowano na środę 22 maja po 16:00.