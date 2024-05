"O mój Boże". Pokazali strój Świątek na Roland Garros. Nie, nie i jeszcze raz nie

Ostatnie miesiące są doskonałe w wykonaniu Igi Świątek. Najpierw zwycięstwo w Indian Wells, następnie triumf w Madrycie, a w ubiegłym tygodniu imponująca wygrana w Rzymie. Nie dość, że po raz trzeci w karierze mogła świętować ten sukces, to po drodze pokonała dwie najgroźniejsze rywalki, czyli Coco Gauff (3. WTA), jak i Arynę Sabalenkę (2. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Wiemy, w jakim stroju Iga Świątek wystąpi w Roland Garros. Fani reagują

Teraz nasza zawodniczka przygotowuje się już do turnieju Rolanda Garrosa, podczas którego będzie broniła tytułu z ubiegłego roku. Pierwszą rywalkę pozna w czwartek, gdy odbędzie się oficjalne losowanie par. Dokładnie w niedzielę 26 maja rozpocznie się pierwsza runda zmagań.

Liderka światowego rankingu jest faworytką do zwycięstwa całego wydarzenia. Jeśli uda jej się to zrobić zgarnie nie tylko 2,4 mln euro (10 mln zł), ale również 2000 pkt rankingowych. Dziennikarz Bartosz Ignacik potwierdził, że kolekcja, jaką w czwartek opublikowano na profilu Melanie Lautrup na X, to właśnie strój Świątek na Roland Garros.

Błyskawicznie na jego wiadomość zareagowali fani w komentarzach. "Na ile lat ona wpakowała się w ten szajs? To już nawet nie jest śmieszne", "czy dla najlepszej tenisistki nie mogą zrobić czegoś lepszego? Do mnie to nie przemawia. Treningowe stroje ma zdecydowanie lepsze", "o mój Boże, mogliby mi dawać miliony, a i tak nie założyłabym tego", "słabiutkie. Serio. Oczekiwałem czegoś wow", "wygląda tak, jakby matka uprała białą koszulkę z kolorami" - czytamy.

Nie można wykluczyć, że mimo że Świątek jest faworytką do wygrania turnieju, to będzie miała nieco ułatwione zadanie. Ostatnio pisaliśmy, że z kontuzją wciąż zmaga się Jessica Pegula (5. WTA) i wszystko wskazuje na to, że nie uda jej się wrócić tak szybko na kort. Nie zobaczymy też na pewno finalistki z 2023 roku Karoliny Muchovej (15. WTA), która ma problemy z nadgarstkiem. Pod znakiem zapytania stoi również występ Jeleny Rybakiny (4. WTA), gdyż wycofała się z turnieju w Rzymie z powodów zdrowotnych.