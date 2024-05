Tajemniczy wpis Williams wstrząsnął internetem. "Jestem gotowa"

Serena Williams to prawdziwa legenda kobiecego tenisa. Może się pochwalić 73 wygranymi turniejami WTA, z czego 23 wieloszlemowymi. Dodatkowo ma na koncie aż cztery złote medale olimpijskie: deblowe z Sydney (2000), Pekinu (2008) oraz w grze pojedynczej i podwójnej z Londynu (2012). Po porażce z Alją Tomljanović (220. WTA) w III rundzie US Open 2022 postanowiła jednak przejść na sportową emeryturę i zająć się biznesem.

Serena Williams opublikowała tajemniczy wpis. Szykuje się wielki powrót?

- Pomyślałam, że warto byłoby porozmawiać o tym, czym zajmuję się, teraz gdy już nie gram zawodowo w tenisa. Rzeczą, którą robię od lat, są inwestycje. Inwestuję w wiele firm, w tym tych rozwijających się, które dopiero zaczęły. Robię to od ponad 14 lat - wyjaśniła. Mimo to ostatnie osiągnięcia Igi Świątek mogą irytować 42-latkę, której rekordy zostają notorycznie bite przez liderkę rankingu WTA.

Williams zamieściła we wtorek w mediach społecznościowych tajemniczy wpis, którym zaskoczyła niemalże wszystkich kibiców. "Jestem gotowa, aby ponownie uderzyć kilka piłek" - zakomunikowała na portalu X. "Krajobraz kobiecego tenisa może po raz kolejny być świadkiem wstrząsającego powrotu" - przekazał za to serwis News 18. "Wiadomość, której potrzebowaliśmy" - napisał Tennis Channel.

Fani reagują na wpis Williams. "Błagam, zrób to"

Tym samym Amerykanka bardzo szybko zmotywowała fanów, by ci skomentowali ten pomysł. "Wracaj do domu. Nie udało im się zająć miejsca, które opuściłaś. Jeszcze dwa, trzy wielkie szlemy", "tęsknimy za Tobą", "czy to jest to, o czym myślę?", "kochamy Cię, wciąż bądź wspaniała", "błagam, zrób to" - podsumowali.

Na ten moment nie ma żadnych konkretnych wieści, czy wpis legendarnej zawodniczki można traktować poważnie, ale wiele na to wskazuje. Jeśli faktycznie chciałaby wrócić do rywalizacji, to niebawem będzie miała doskonałą okazję, by to zrobić. Wielkimi krokami zbliża się przecież turniej Rolanda Garrosa, w którym triumfowała w latach 1999 oraz 2010. Ponadto za nieco ponad miesiąc rozpocznie się jej ulubione wydarzenie, czyli Wimbledon.