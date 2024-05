Iga Świątek (1. WTA) nie najlepiej rozpoczęła zmagania w 2024 roku, gdyż w Australian Open odpadła już w trzeciej rundzie. Jednak, co było potem, to wiedzą wszyscy. Cztery triumfy w turniejach WTA 1000 - w Dosze, Indian Wells, Madrycie i ostatnio w Rzymie. Teraz tenisistka oraz polscy kibice czekają na jej udział w Rolandzie Garrosie.

Ostatnio Andy Roddick wypowiedział się na temat Igi Świątek. Amerykanin pochwalił liderkę rankingu WTA za pracę nóg, porównując ją do Rafaela Nadala. - Ma wrodzoną zdolność, tak charakterystyczną dla Nadala. Bardzo szybko się ślizga i porusza na korcie. Myślę, że ma najlepszą pracę nóg, jaką kiedykolwiek widziałem, podobnie jak Rafa [Nadal - przyp.red] - powiedział cytowany przez puntodebreak.com.

Iga Świątek w Paryżu szuka partnerki do debla

Talent do ślizgania się Świątek będzie mogła zademonstrować na kortach Rolanda Garrosa, które to także są kortami ziemnymi. Okazuje się, że 22-latek po pobycie w Rzymie przeniosła się już do Paryża, gdzie rozegrany zostanie drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku.

"Cześć, Paryż. Szukam przyjaznego partnera do gry w deblu. Kto jest w mieście?" - zapytała Świątek, składając niejako propozycję nie do odrzucenia. W końcu gra w deblu ze światowym numerem jeden, to nie byle co.

Iga Świątek jest już w Paryżu fot. Instagram Igi Świątek

Czy to może oznaczać, że w Paryżu Iga Świątek wystąpi także w zmaganiach deblowych? Niewykluczone. W końcu to na tych kortach zostanie rozegrany w tym roku turniej olimpijski. Świątek jakiś czas temu zapowiedziała, że na igrzyskach w mikście wystąpi w parze z Hubertem Hurkaczem. Start w deblu podczas RG mógłby być dobrym przetarciem przed IO.

Także w Rolandzie Garrosie w parze z Bethanie Mattek-Sands dotarły w 2021 roku do finału, ale przegrały 4:6, 2:6 z czeską parą Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova.

Wiadomo jedno - Świątek wystąpi w turnieju singlowym, który będzie rozgrywany w dniach 26 maja - 9 czerwca. Polka triumfowała w Paryżu trzykrotnie - w 2020, 2022 i 2023 roku.