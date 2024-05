Co za słowa o Świątek. "To przez to doprowadza rywali do szału"

Iga Świątek (1. WTA) obroniła tytuł w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała 6:2, 6:3 w finale z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA) i została trzecią tenisistką w historii, która w jednym sezonie wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie i Rzymie. Wcześniej dokonała tego Rosjanka Dinara Safina (2009) i Amerykanka Serena Williams (2013). Teraz Świątek może wyrównać wyczyn Williams i wygrać w jednym roku w Madrycie, Rzymie oraz Paryżu.

Pod wrażeniem gry Świątek byli nie tylko kibice i dziennikarze, ale też byłe gwiazdy tenisa. - Świątek ma wrodzoną zdolność, tak charakterystyczną dla Nadala. Bardzo szybko się ślizga i porusza na korcie. Myślę, że ma najlepszą pracę nóg, jaką kiedykolwiek widziałem, podobnie jak Rafa Nadal - opowiadał Andy Roddick, były amerykański tenisista.

Po niedawnym finale w Rzymie Świątek doczekała się pochwał od legendarnej Martiny Navratilovej. Była liderka rankingu i 18-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych porównała Igę do Chris Evert. - Iga gra dokładnie tak jak ona. Jej topspinowe uderzenie doprowadza rywalki do szału. Porusza się na korcie tak dobrze, jak nikt inny. Na mączce ma to opanowane do perfekcji, to ślizganie się, ruchy i regenerację. Jej agresywna gra z linii końcowej potrafi Cię wykończyć - powiedziała.

- Dlaczego Świątek jest faworytką Roland Garros? Bo wygrywa ważne mecze i jest konsekwentna. To dlatego jest numerem jeden od dawna. Paryż to idealne miejsce dla jej gry na kortach ziemnych - dodaje Navratilova. Warto dodać, że Świątek wygrywała French Open trzykrotnie - w 2020, 2022 i 2023 r. W zeszłym roku Świątek pokonała w finale 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (15. WTA).

Evert to triumfatorka 18 turniejów wielkoszlemowych w singlu. Łącznie Amerykanka wygrała 70 tytułów na kortach ziemnych, w tym siedem edycji French Open. Dawniej była określana "Bjoernem Borgiem w spódnicy". - Iga jest głodna. Są mistrzynie, które zadowolą się jedną wygraną wielkoszlemową, ale nie ona. Jest jak ja, Monica Seles, Steffi Graf czy Martina Navratilova. Pod tym względem Iga jest taka sama. Cały czas chce więcej i nigdy się nie zadowoli. Na podium powiedziałam jej: Ty wygrałaś trzy Roland Garros, ja siedem. Masz dopiero 22 lata i możesz mnie pokonać - mówiła Evert po French Open w 2023 r.

Najbliższa edycja Roland Garros rozpocznie się 27 maja i zakończy się 9 czerwca. Obecnie na kortach ziemnych trwają kwalifikacje, w których udział bierze m.in. Katarzyna Kawa (180. WTA). Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek czy Huberta Hurkacza w Paryżu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.