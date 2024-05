Skarga na dziennikarza Polsatu. Wystarczyło jedno pytanie. Kuriozum

- Jak smakuje słynne tiramisu, którego co roku w Rzymie kosztuje Iga Świątek? W trakcie niedawnego turnieju w Wiecznym Mieście odwiedziłem ulubioną restaurację polskiej tenisistki. A obsługa, która dowiedziała się, że przyszedłem spróbować ukochanego przysmaku Polki, przyjęła mnie w sposób, którego się nie spodziewałem - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski prosto z Rzymu.

Skarga na dziennikarza Polsatu. Tomaszewski wspomina

Senkowski był jednym z gości poniedziałkowego programu Sport.pl LIVE, w którym opowiedział o kulisach turnieju WTA 1000 w Rzymie. Tenisowe zmagania to nie tylko same mecze, ale i ich otoczka. Tę tworzą między innymi konferencje prasowe. Dziennikarze mają szansę zapytać zawodników lub zawodniczki o ich odczucia, ale i inne sprawy związane z turniejami.

Tomasz Tomaszewski, komentator Polsatu Sport podzielił się niekoniecznie przyjemną anegdotą z jednego z tego typu spotkań. - Ja jestem starej daty, więc pamiętam konferencje prasowe z tenisistami i tenisistkami, które były szalenie interesujące. Nie było tylu tych pijarów i briefów i każda konferencja to było coś ciekawego. Były pytania, teraz pytanie... ja w Monte Carlo spytałem Zvereva - przegrał trzy mecze z rzędu, że co się dzieje? Dlaczego przegrałeś trzy mecze z rzędu? Menadżer, nie będę wymieniał nazwiska ATP, w ogóle oburzony był, że ja śmiałem zapytać 22-letniego multimilionera, dlaczego on przegrał trzy mecze z rzędu - zdradził.

Okazuje się, że nie był to koniec problemów doświadczonego sprawozdawcy. - Miałem wielkie nieprzyjemności z tego powodu. Skarga do Polsatu i prawie cofnęli mi akredytację, że to było niestosowne pytanie - zdradził.

Tomaszewski poruszył także wątek tego, jak w konferencyjnym szale radzi sobie bohaterka sobotniego finału - Iga Świątek. - Jest dziewczyną bardzo inteligentną, wrażliwą. Czasami te dwie rzeczy przeszkadzają. Konferencje są z nią, pomimo że ma brief, że jest wartą miliony dolarów marką miedzynarodową - ona odpowiada interesująco. Czekamy, to może być jakaś ciekawa odpowiedź - przyznał.

Przed Świątek kolejne wyzwania. Zbliża się drugi w tym roku wielkoszlemowy turniej. 26 maja rozpocznie French Open. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek będzie główną faworytką do tytułu. Relacja z Paryża w Sport.pl i Gazeta.pl, a na miejscu będzie nasz korespondent: Łukasz Jachimiak.

