Burza po pytaniu do Igi Świątek. Dziennikarz pod ostrzałem. "To mizoginizm"

Iga Świątek (1. WTA) wygrała drugi ważny turniej WTA 1000 na kortach ziemnych. Po triumfie w Madrycie Polka okazała się najlepsza w Rzymie, gdzie pokonała w finale 6:2, 6:3 Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA). Teraz Świątek może zostać drugą tenisistką po Serenie Williams, która w jednym sezonie wygra w Madrycie, Rzymie, a także w wielkoszlemowym Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

W trakcie konferencji prasowej po finale w Rzymie jeden z dziennikarzy zadał pytanie Świątek, dlaczego Iga nie dominuje na innych nawierzchniach, jak na kortach ziemnych. Jak Polka z tego wybrnęła? - Grałeś kiedykolwiek na wszystkich nawierzchniach? Każda z nich się różni. Nie da się grać tak samo na wszystkich - wyjaśniła Świątek. To pytanie zadał 74-letni Ubaldo Scanagatta, który miał okazję pracować w roli dziennikarza na ponad 150 turniejach wielkoszlemowych. Jak się okazuje, już dawniej mógł "podpaść" Świątek po jednej z konferencji.

Kontrowersyjne pytanie dziennikarza do Świątek. "To jest mizoginizm"

O tej sytuacji przypomnieli goście programu Sport.pl LIVE, którymi byli Tomasz Tomaszewski (komentator i dziennikarz Polsatu Sport) oraz Dominik Senkowski (dziennikarz Sport.pl). Sytuacja dotyczy konferencji z finału French Open z 2022 r. - On zadał jej pytanie, dosyć kontrowersyjne: dlaczego się nie malujesz na korcie? Potem odpowiedziała na to bardzo ciekawie, to szalenie inteligentna dziewczyna. Następnego dnia angielska dziennikarka skrytykowała Scanagattę, że to jest mizoginizm. Zrobiła się mała kontrowersja z tego - opowiada Tomaszewski.

Jak dokładnie wyglądała ta sytuacja? "Poza kortem, gdy idziesz na imprezę, czy stosujesz make-up? Lubisz wyglądać elegancko i poważnie? Ponieważ wielu zawodników, których widzieliśmy w przeszłości, stało godzinami przed lustrem, zanim wyszli na kort i stosowali make-up. A ty wydajesz się być bardzo naturalna" - pytał Scanagatta.

- Ok, dziękuję. Cóż, noszę czapkę i dlatego nie muszę martwić się o moje włosy. To najbardziej pozytywna rzecz. Nie noszę makijażu, bo nie czuję, że muszę i nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Nie mam tego w swoim notatniku przygotowanym przez zespół PR-owy. Nie używam makijażu zbyt często. Szczerze mówiąc, nauczyłam się robić makijaż sześć miesięcy temu, więc to dość żenujące - odpowiedziała Świątek.

"Oto rzecz, o którą podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytano numer jeden na świecie i świeżo ukoronowaną mistrzynię French Open Igę Świątek. Bez komentarza, bo nie mam słów" - pisała wówczas Catherine Whitaker, dziennikarka BBC Sport na Twitterze.

Tenis, piłka nożna, skoki narciarskie, siatkówka - o wszystkim, co najważniejsze w polskim sporcie, rozmawiamy co poniedziałek o godz. 20:00 w programie Sport.pl LIVE. Zapraszamy do oglądania programu w Sport.pl, Gazeta.pl i na kanale YouTube "Sport.pl". Program prowadzą dziennikarze Sport.pl: Piotr Wesołowicz, Dominik Wardzichowski, Konrad Ferszter, Dawid Szymczak i Kacper Sosnowski.