Oto następczyni Igi Świątek? 14-letnia Polka już robi furorę. "Jedna z najlepszych"

Iga Świątek (1. WTA) wygrała turniej WTA 1000 w Rzymie, pokonując w finale 6:2, 6:3 Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA). Polka triumfowała w drugim ważnym turnieju w tym sezonie na kortach ziemnych, co jest świetną informację przed zbliżającym się wielkoszlemowym Roland Garros. Tam Świątek będzie walczyć o czwarty tytuł.

To był jeden z głównych tematów podczas ostatniego odcinka programu Sport.pl LIVE, ale nie tylko. W nim pojawił się też wątek 14-letniej Barbary Kosteckiej, która grała w turnieju w Rzymie do lat 16. Tam dotarła do finału, gdzie przegrała z Włoszką Ilary Pistolą 4:6, 2:6. Gdy tenisistka UKT Winner Kraków awansowała do finału Tennis Europe Junior Masters doczekała się gratulacji od tenisowej akademii Rafaela Nadala. To córka dwóch byłych tenisistów - Michała Kosteckiego (były tenisista i trener tenisa) i Joanny Sakowicz-Kosteckiej (była tenisistka, teraz ekspert i komentator Canal+ Sport).

Kostecka następczynią Igi Świątek? "Możliwości ma wielkie, ale..."

W trakcie ostatniego programu Sport.pl LIVE pojawił się temat 16-letniej Kosteckiej. - Czy rośnie nam następczyni Igi Świątek? Bo ten turniej w Rzymie to są juniorskie rozgrywki, ale tam nasza reprezentantka osiąga coraz większe rzeczy - zapytał Dominik Wardzichowski. - Był taki moment, jak Iga czekała na trening, a Barbara, zresztą córka naszych tenisistów, grała jedno ze spotkań. Widziałem przez chwilę, że ona bardzo mocno uderza, jak na swój wiek. Potencjał ma, ma geny doskonałe, ale zobaczymy - wyjaśnił Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

- Być może będzie kolejna zdolna tenisistka, jest dobrze prowadzona przez swoich rodziców, którzy mają wielkie doświadczenie. Teraz dochodzi do turnieju tak wysoko w Rzymie, a w zeszłym roku była wysoko w innych turniejach międzynarodowych. Wydaje się, że możliwości ma wielkie, ale w przypadku juniorskim trzeba chuchać na zimne i czekać - tłumaczy Senkowski, który potem też przytacza przykład Igi Świątek za czasów juniorskich.

- Iga osiągała też duże sukcesy juniorskie, ale potem zdarzyła jej się kontuzja wielomiesięczna. Był wtedy znak zapytania: czy w ogóle będzie grać, jak to będzie wyglądało. Trzeba cierpliwie poczekać. Barbara była ostatnio na finale Igi Świątek z Aryną Sabalenką, ma od kogo się wzorować - podsumował Senkowski.

- Droga jest oczywiście bardzo daleka. Poznałem młodą Kostecką, bo grała w zeszłym roku we wrześniu w turnieju Bohdan Tomaszewski Cup. Była wtedy i jej mama, i jej tata. Przyglądałem się jej, ma warunki fizyczne, ma urodę. Pięknie gra w tenisa, ta dynamika, serwis z głębi kortu, forehand, backhand. Co z niej wyrośnie, to nie możemy jeszcze powiedzieć. To jeszcze jest tak daleka droga. W "wyścigu" do Monako dla zawodniczek U-16 Kostecka jest bodaj w pierwszej piątce. Mamy jedną z najlepszych tenisistek w Europie do lat 16 - podsumował Tomasz Tomaszewski, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.

