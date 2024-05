Iga Świątek zrobiła coś niezwykłego. Najlepsza w historii? To już się dzieje!

Zwycięstwo w Rzymie było dla Świątek już czwartym wygranym turniejem w tym sezonie. Triumfowała w Dosze, Indian Wells, Madrycie i teraz we Włoszech. Co więcej, to również jej 21. tytuł w historii. Tym samym pobiła rekord Agnieszki Radwańskiej (20 trofeów) i zrobiła to w iście imponującym stylu i w zaledwie trzy lata. A przecież najlepsze lata kariery Iga ma dopiero przed sobą. - Ma wrodzoną zdolność, tak charakterystyczną dla Nadala. Bardzo szybko się ślizga i porusza na korcie. Myślę, że ma najlepszą pracę nóg, jaką kiedykolwiek widziałem, podobnie jak Rafa - mówi o Polce Andy Roddick. A co o grze Igi sądzą nasi goście? Zapraszamy do oglądania!

Drugi wielkoszlemowy turniej 2024 roku rozpocznie się 26 maja. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek będzie główną faworytką do tytułu. Relacja z Paryża w Sport.pl i Gazeta.pl, a na miejscu będzie nasz korespondent: Łukasz Jachimiak.