Wstyd i farsa w Rzymie. Chodzi o Świątek i Sabalenkę. Hiszpanie reagują

Iga Świątek i Alexander Zverez wygrali zmagania w turnieju Masters w Rzymie. Chociaż były to emocjonujące i piękne zmagania, to mają pewną dużą rysę na swoim wizerunku względem innych "tysięczników". Mowa oczywiście o podziale pieniędzy. Okazuje się, że pula nagród finansowych w turnieju panów była niemal dwa razy większa niż u pań. "To musi być ostatni raz" - ogłosiło "Mundo Deportivo".

