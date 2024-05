Kolejna osoba odchodzi z Viaplay. Kluczowy "transfer", jeśli chodzi o Świątek

W weekend branżowe media i portale społecznościowe obiegła informacja, że z redakcją Viaplay żegna się Justyna Kostyra. Z platformą streamingową była związana niemal trzy lata. Widzowie najczęściej oglądali ją w roli prowadzącej studia choćby przed meczami Bundesligi, europejskich pucharów, ale też mistrzostw świata kobiet w piłce nożnej czy ręcznej. Kostyra sporadycznie komentowała też mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Powrót do tenisowych korzeni

Dziennikarka pożegnała się z widzami, podziękowała za oglądane transmisje i dostała kwiaty od redakcji. Kostyra związała się teraz z Eurosportem, gdzie wzmocni m.in. redakcję tenisową. Właściwie to już zaczęła przygotowania do pracy w tej telewizji. To dlatego, że w niedzielę 26 maja rusza Roland Garros. Kostyra zacznie swoją przygodę z Eurosportem właśnie od tenisa, dyscypliny, która jest jej główną pasją. Będzie prowadzić studia przed meczami z francuskich zawodów, ale też komentować tenisową rywalizację. Zaczyna już 21 maja wraz z kwalifikacjami do tego turnieju.

- Te lata spędzone w Viaplay były najlepszym zawodowym czasem w moim życiu w najfajniejszej redakcji, ale ciszę się teraz na myśl o nowych wyzwaniach i powrocie do korzeni: pracy przy tenisie i newsach - mówi nam Kostyra.

- Justyna była z nami od pierwszych miesięcy Viaplay w Polsce, znakomicie prowadziła studia piłkarskie, była reporterką na meczach piłkarskich i tenisowych, wydawała programy, jej głos bardzo dużo znaczył w naszych redakcyjnych dyskusjach. Cieszę się, że mogliśmy tak długo pracować razem, bo umiejętności, entuzjazm i pracowitość Justyny są na wagę złota dla każdej redakcji. Trzymamy kciuki, Justyna, i - do zobaczenia! - przekazał nam Paweł Wilkowicz, red. naczelny Viaplay.

Przypomnijmy, że tenisowe mecze Kostyra komentowała jeszcze za czasów pracy w Polsacie czy Orange Sport.

Kostyra ma być też wydawczynią związaną z tenisowymi zawodami. Eurosport ma prawa do trzech tenisowych wielkoszlemowych turniejów. Oprócz French Open są to też Australian Open i US Open. Oprócz tenisa dziennikarka ma też się zajmować innymi dyscyplinami, przygotowywać i prowadzić programy informacyjne dla należącego do Discovery TVN, tj. Sport po Faktach.

Przypomnijmy, że platforma streamingowa Viaplay ma wycofać się z polskiego rynku w czerwcu 2025 roku. Niedawno nadawcę opuścił też pracujący głównie przy futbolu Szymon Ratajczak.