Udany rewanż Magdaleny Fręch. Mądra gra Polki dała efekty

Magdalena Fręch nie pograła za dużo w Rzymie, odpadła tam w drugiej rundzie po meczu z Coco Gauff. Aby pozostać w rytmie meczowym przed French Open, zgłosiła się do turnieju w Strasburgu. Zaczynała od kwalifikacji, gdzie straciła tylko jednego seta, a wygrała m.in. z Darią Saville. W pierwszej rundzie turnieju na wschodzie Francji Fręch mierzyła się ze Sloane Stephens, z którą nigdy nie wygrała.

Bardzo dobre otwarcie w wykonaniu Fręch

Magdalena Fręch perfekcyjnie zaczęła mecz ze Sloane Stephens, bo od przełamania w pierwszym gemie. Od razu podwyższyła prowadzenie przy swoim serwisie. Polka miała przewagę nad Amerykanką, co wydawało się zaskakujące, patrząc na to, że w ich dotychczasowych starciach to Stepehns zdecydowanie dominowała.

Polska tenisistka dużo lepiej czuła kort, precyzyjniej serwowała i nie wyrzucała swoich piłek. W przeciwieństwie do Amerykanki, której prawie każdy forhend lądował poza kortem. Stephens grała dzisiaj nierówno. Potrafiła pokazać się z dobrej strony, kiedy przechodziła do ofensywy, miała bardzo dobry bekhend, ale szwankowały pozostałe elementy gry.

W pierwszym secie Fręch kontrolowała przewagę podania, grała spokojnie i cierpliwie. W piątym gemie nie wykorzystała aż czterech break pointów. Na szczęście nie poniosła po tym konsekwencji, bo cały czas robiła swoje. Potrafiła też bawić się skrótami i zaskakiwać rywalkę. Dzięki naprawdę mądrej grze wygrała pierwszego seta 6:3.

To był dzień Fręch

W drugiej partii Stephens musiała podjąć ryzyko, grać bardziej agresywnie. I teoretycznie było ją na to stać. Bezlitośnie wykorzystywała przestrzeń do kończącego zagrania, którą zostawiała jej Fręch, ale przy dłuższych wymianach nie wytrzymywała ciśnienia. Za często popełniała niewymuszone błędy, których w pewnym momencie miała ponad dwa razy więcej od Polki.

Kluczowy był trzeci gem seta, w którym Amerykanka nie wykorzystała trzech break pointów. To był do pewnego momentu najgorszy gem w wykonaniu Fręch i jedyny słabszy moment w tym meczu. Pozwalała swojej przeciwniczce na zbyt wiele. Na szczęście końcówka gema to był popis gry defensywnej Polki. Zdołała się obronić i wciąż była krok przed Stephens w tym meczu.

W piątym gemie wydawało się, że Stephens wraca do tego, do czego nas przyzwyczaiła - do ofensywnego, agresywnego tenisa, do częstego skracania pola gry. Ale Fręch nie dała się zdominować, grała cały czas równo, precyzyjnie i mądrze. Nie potrzebowała narzucać intensywnego tempa, wystarczyło unikać błędów. Wygrała tego gema i zaczęła odjeżdżać rywalce.

Fręch utrzymała rytm z pierwszego seta i wygrała drugą partię także 6:3, a cały mecz w pełni zasłużenie 2:0. Pierwsze w karierze zwycięstwo ze Stephens (po serii trzech porażek) dało jej awans do kolejnej rundy.

W drugiej rundzie zagra z rozstawioną z numerem jeden w tym turnieju Czeszką Marketą Vondrousovą.

Turniej WTA 500 w Strasburgu, pierwsza runda:

Sloane Stephens (USA, WTA 35.) - Magdalena Fręch (WTA 54.) 3:6, 3:6.