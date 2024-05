Iga Światek w tym sezonie kontynuuje swój zwycięski marsz przez korty ziemne. Po triumfie w Madrycie zwyciężyła także w Rzymie. W obu przypadkach w finale ogrywała Arynę Sabalenkę, wysyłając przed Roland Garros mocny sygnał, że zamierza wygrać paryski turniej trzeci raz z rzędu. Nic więc dziwnego, iż po triumfie w stolicy Włoch Polka wręcz promieniała z radości. Ale do czasu.

Świątek dominuje na mączce, to na innych też powinna. Prawda?

Jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej postanowił popsuć sielankę. Zapytał bowiem Polkę, dlaczego nie dominuje na innych nawierzchniach tak samo jak na mączce. Zasugerował też, że to przecież ten sam sport niezależnie od nawierzchni, na jakiej się gra. Zaś Świątek nie ma tak imponującego procentu zwycięstw na kortach twardych czy trawiastych.

Iga Świątek aż nie mogła uwierzyć

Po usłyszeniu pytania twarz Polki od razu zrobiła się inna. Pojawiło się na niej coś między irytacją a niedowierzaniem, że ktoś mógł stwierdzić coś takiego.

- Grałeś kiedykolwiek na wszystkich nawierzchniach? - zapytała wymownie. Gdy dziennikarz stwierdził, że ze swoją grą powinna wygrywać tak samo niezależnie od nawierzchni, Świątek dodała tylko "dzięki". -Każda z nich się różni. Nie da się grać tak samo na wszystkich - dodała Polka. Całą sytuację można obejrzeć na poniższym wideo (zaczyna się od 5:20).

Czy ten sam człowiek zapytałby Rafaela Nadala, czemu nie ma czternastu tytułów wielkoszlemowych na Wimbledonie czy US Open, tak jak na Roland Garros? Bardzo możliwe. Ten fragment konferencji zdecydowanie do najprzyjemniejszych nie należał, ale po kilku chwilach i kolejnym pytaniu już od kogoś innego, Świątek wróciła do równowagi. Co się z kolei tyczy Roland Garros, paryski turniej startuje już w niedzielę 26 maja.