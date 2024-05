"Święty Graal" Igi Świątek. Sprawdziliśmy, ile kosztuje. "Blisko Watykanu"

Miłość Igi Świątek do tiramisu znają już wszyscy kibice tenisa. Po każdym triumfie w Rzymie - w tym roku wygrała turniej po raz trzeci - Polka spogląda do pucharu w poszukiwaniu słynnego włoskiego deseru. Dwa lata temu przyznała, że ma ulubione miejsce, do którego wraca na tiramisu: - To nasza ulubiona restauracja blisko Watykanu. Kelner, który zawsze nas rozpoznaje, przyniósł mi w tym roku kwiaty. To był piękny gest. Jedzenie tiramisu z moim teamem to rodzaj świętowania, jakie lubię najbardziej.

"Tiramisu di mamma" w ulubionej knajpie Igi Świątek

Traf chciał, że w tym roku, relacjonując dla Sport.pl imprezę WTA 1000 w Rzymie, zatrzymałem się zaledwie dwa kilometry od knajpy, w której Iga Świątek lubi zakosztować tiramusu. Takiej okazji nie można było zmarnować.

To miejsce bardzo blisko Watykanu. Wystarczy wyjść z zatłoczonego i zalanego słońcem placu Świętego Piotra, skręcić nieco w prawo, przejść kilkaset metrów i jesteśmy. Tenisistka nigdy nie wskazywała nazwy samego lokalu, ale w internecie łatwo go znaleźć, m.in. za pomocą mediów społecznościowych.

Mimo że jest dopiero przed południem, w środku już panują tłumy, a znalezienie wolnego stolika zakrawa na straceńczą misję. Trudno znaleźć choćby jedno wolne miejsce, ale dla rzymskich knajp to codzienność. Dopiero po chwili kelner wskazuje dla mnie stolik. Obok siedzi ksiądz, jak się później okazało Amerykanin, oraz starszy mężczyzna, popijający kawę i oddany najpopularniejszej tutaj sportowej lekturze, czyli "La Gazzetta dello Sport".

Dostaję menu do ręki i od razu przewracam strony na koniec w poszukiwaniu deserów. Jest - w karcie znajdziemy słodycz pod nazwą "Tiramisu di mamma". Kelner przyjmuje ode mnie zamówienie, podobnie jak od sąsiada-duchownego, który przyszedł na obiad i dostanie pizzę.

Po chwili na moim stoliku ląduje deserowy Święty Graal. Podawany w słoiku na talerzyku, na którym widnieje nazwa "Tiramisu di mamma". Jak smakuje? Powszechnie wiadomo, że nigdzie na świecie nie znajdziemy lepszego tiramisu niż we Włoszech, a to z ulubionej restauracji Igi Świątek jest doskonałe.

Za to idealne połączenie m.in. serka mascarpone, kakao, biszkoptów oraz jajek zapłaciłem sześć euro. Dużo? Przechodząc obok innych restauracji w stolicy Włoch sprawdziłem, że to raczej średnia cena jak na tiramisu w tym miejscu świata. Zdarzają się tańsze o jedno euro, wiele lokali oferuje jednak jeszcze droższe (nawet kilkanaście euro za sztukę).

Kelner od razu uścisnął dłoń. "Proszę pozdrowić Igę!"

Najlepsze czekało na mnie jednak na koniec. Wcześniej nie zdradzałem obsłudze, w jakim celu odwiedzam ich knajpę. Po opłaceniu rachunku powiedziałem kelnerowi: - Jestem dziennikarzem sportowym, przyszedłem do was specjalnie, bo jesteście ulubioną restauracją Igi Świątek, która podobnie jak ja podchodzi z Polski.

Włoch po usłyszeniu nazwiska naszej tenisistki szeroko uśmiechnął się, jego oczy zaczęły błyszczeć i momentalnie podał mi rękę. - To prawda! Dziękujemy za przybycie. Proszę pozdrowić Igę - powiedział kelner. Na odchodne usłyszałem od pracowników restauracji głośne: "Ciao!".

To była bardzo miła wizyta nie tylko z uwagi na smakowite tiramisu. Włosi autentycznie ucieszyli się, gdy usłyszeli o Idze Świątek. Nasza tenisistka co roku odwiedza restaurację niedaleko Watykanu. Z mediów społecznościowych lokalu wynika, że kilka dni temu ucztowała u nich ponownie.

W takich sytuacjach najlepiej można przekonać się, jak rozpoznawalną postacią na świecie jest dziś Iga Świątek. To obok Roberta Lewandowska największa sportowa ambasadorka naszego kraju. W Rzymie ciepło wypowiadają się o niej zarówno na kortach Foro Italico, jak i na mieście. Doceniają jej klasę sportową. Za rok Polka znów pewnie będzie walczyć o tytuł w Wiecznym Mieście i skosztuje słynnego "tiramisu di mamma".