Życiowy rekord Hurkacza! Co za widok. Tak wygląda najnowszy ranking ATP

Jeszcze do niedawna gra Huberta Hurkacza na mączce nie budziła zbyt wielu przyjemnych skojarzeń. Owszem, Polak potrafił w 2022 roku dotrzeć do czwartej rundy Roland Garros. Jednak był to jeden z niewielu przebłysków, a w jego karierze brakowało jakiegokolwiek tytułu wywalczonego na nawierzchni ziemnej. To jednak zmieniło się w tym roku w Estoril. Niby to tylko ATP 250, ale wrocławianin musiał się w finale uporać ze specem od mączki, Hiszpanem Pedro Martinezem.

Hubert Hurkacz 2.0 na mączce?

Kolejne turnieje Polaka na tej nawierzchni tylko utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że tegoroczny Hurkacz na mączce to naprawdę mocny Hurkacz na mączce. Dojście do 1/8 finału w Monte Carlo oraz Madrycie i w końcu ćwierćfinał w Rzymie to oznaki stabilnej, dobrej formy. Wrocławianin zanotował też kilka cennych zwycięstw z takimi graczami, którzy na kortach ceglanych czują się jak w domu. Sebastian Baez, Tomas Martin Etcheverry czy wielki Rafael Nadal. Każdy z nich musiał uznać wyższość Huberta.

Ranking ATP nie kłamie. ATP Race też nie

Dobra forma i solidne wyniki to także widoczny efekt w rankingu ATP. Rzymski ćwierćfinał dał Polakowi awans na miejsce ósme. Hurkacz wyprzedził Greka Stefanosa Tsitsipasa, który podobnie jak on odpadł w stolicy Włoch w 1/4 finału (z późniejszym finalistą Nicolasem Jarrym). Wrocławianin ma na ten moment 3885 pkt i wyprzedza greckiego rywala o dokładnie 185. Traci jednocześnie równo 300 pkt do siódmego w zestawieniu Caspera Ruuda.

Hurkacz mocno trzyma się także w rankingu ATP Race. Zgodnie z nim jest aktualnie 11. zawodnikiem tego sezonu z dorobkiem 1560 punktów. Do ósmej pozycji gwarantującej grę w Finals w Turynie, traci 295 pkt (zajmuje ją Australijczyk Alex de Minaur). Polaka następnym razem na korcie zobaczymy już podczas Roland Garros. Wielkoszlemowy turniej startuje w niedzielę 26 maja.

Ranking ATP od 20 maja:

Novak Djoković 9860 pkt Jannik Sinner 8770 pkt Carlos Alcaraz 7300 pkt Alexander Zverev 6345 pkt Daniił Miedwiediew 6295 pkt Andriej Rublow 4700 pkt Casper Ruud 4185 pkt Hubert Hurkacz 3885 pkt Stefanos Tsitsipas 3700 pkt Grigor Dimitrow 3615 pkt

...