Świątek pomogła Sabalence przed Roland Garros. Oto najnowszy ranking WTA

Iga Świątek w ostatnich tygodniach jest w fenomenalnej formie. Najlepsza tenisistka po porażce miesiąc temu w półfinale turnieju w Berlinie z Jeleną Rybakiną (4. WTA) 3:6, 6:4, 3:6, odniosła aż dwanaście zwycięstw z rzędu, w których straciła zaledwie dwa sety. W efekcie zwyciężyła w dwóch prestiżowych turniejach na kortach ziemnych - w Madrycie oraz w Rzymie. Jakby tego było mało, to w ich finałach pokonała swoją największą rywalkę, tegoroczną triumfatorkę Australian Open- Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA).

Iga Świątek pomogła Sabalence przed Roland Garros. Tak wygląda ranking WTA

Świetna dyspozycja Igi Świątek sprawiła, że Polka cały czas ma sporą przewagę w rankingu WTA. W poniedziałek, 20 maja rozpoczęła już 104. tydzień panowania, co daje jej dziewiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów (do ósmej w tym zestawieniu - Justine Henin traci trzynaście tygodni). Nigdy też jeszcze nie miała aż tylu punktów (11695).

Iga Świątek, awansując do finału w Rzymie, pomogła też...Sabalence. Gdyby bowiem Polka przegrała w półfinale z Gauff, to wówczas Amerykanka mogłaby awansować na drugie miejsce w rankingu, wyprzedzając Białorusinkę. W tym momencie Gauff jest jednak trzecia, a Sabalenka wciąż druga (ibie zawodniczki dzieli dokładnie 500 punktów). Oznacza to, że w najbliższym turnieju wielkoszlemowym - Roland Garros Świątek z Sabalenką znów będą mogły spotkać się dopiero w finale!

Do ważnej zmiany doszło za to w rankingu WTA Race. Sabalenka awansowała na drugą pozycję (3928 punktów), wyprzedzając Rybakinę (3583). Zdecydowaną liderką jest Świątek (5335). Tuż za podium są dwie Amerykanki: Danielle Collins (2533) i Gauff (2383).

W poniedziałek ruszają kwalifikacje do French Open. Tymczasem w Strasbourgu zagrają dwie Polki: Magda Linette i Magdalena Fręch. Ta pierwsza zmierzy się z Soraną Cirsteą (Rumunia, 30. WTA), a Fręch z Amerykanką Sloane Stephens (35. WTA).

Najlepsza "10" rankingu WTA: