Rosja reaguje po meczu Świątek z Sabalenką. Zwracają uwagę na jedną rzecz

- Aryna, to kolejny finał... Wiedziałam po Madrycie, że nie będzie łatwo i będzie to kolejny trudny mecz. Gratulacje dla ciebie i zobaczymy, jak to będzie z tym finałem na Roland Garros - śmiała się podczas ceremonii wręczania nagród Iga Świątek, odpowiadając rywalce, która w swojej wypowiedzi zapowiedziała rewanż w nadchodzącym turnieju w Paryżu.

Polska tenisistka podziękowała także swojemu zespołowi, który wspierał ją w drodze do trzeciego zwycięstwa na Foro Italico - wcześniej triumfowała tam w latach 2021-2022. Dla Sabalenki to także był życiowy wynik w Rzymie, bo po raz pierwszy znalazła się w finale. W nim jednak nie miała większych szans, mimo że w drugim secie zaprezentowała się znacznie lepiej niż w otwierającej partii.

Rezultat finału w stolicy Włoch zauważony został także w rosyjskich mediach.

"W meczu finałowym reprezentantka Polski pokonała w dwóch setach Białorusinkę Sabalenkę, przegrywając ze swoją przeciwniczką zaledwie pięć gemów – 6:2, 6:3. Zawodniczki spędziły na korcie 1 godzinę i 29 minut" - czytamy w portalu Championat. "Sabalenka posłała dwa asy i popełniła dwa podwójne błędy. Świątek zaliczyła jednego asa i jeden podwójny błąd. Polska tenisistka wykorzystała trzy z czterech break pointów, Białorusinka zaś nie wykorzystała żadnego z siedmiu" - podkreśla natomiast sport-express.ru.

"Sabalenka rozegrała dziś swój 28. finał turniejów pod patronatem WTA, wygrała 14 z nich" - zauważa z kolei sportmail.ru. To już ósme zwycięstwo polskiej tenisistki nad wielką rywalką z Białorusi, który odpowiedziała trzema triumfami. Dysproporcje w tym bilansie dostrzega portal sportrbc.ru.

Teraz obie zawodniczki czeka zasłużony odpoczynek, ale już 20 maja startuje Roland Garros, gdzie Iga Świątek będzie bronić tytułu.