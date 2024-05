Cały świat mówi o Idze Świątek. Tak ją nazwali

Iga Świątek (1. WTA) znów najlepsza w Rzymie. Do finału turnieju rangi WTA 1000 doszła bez straty seta, a w meczu o tytuł zagrała koncertowo i w półtorej godziny pokonała 6:2, 6:4 Arynę Sabalenkę (2. WTA). Jej wyczynem zachwycają się na całym świecie.

Włosi oczarowani Igą Świątek. Nowy przydomek. "Królowa"

Z oczywistych względów sporo miejsca temu spotkaniu poświęciły włoskie media. "Świątek trzykrotną królową Rzymu: pokonuje Sabalenkę i zdobywa 21. tytuł w swojej karierze" - tak zatytułowano tekst w dzienniku "La Gazzetta dello Sport". I zaznaczono, że w "najbardziej wyczekiwanym meczu pomiędzy światowymi numerami 1 i 2" Polka znów pokazała wyższość nad Białorusinką, którą pokonała po raz ósmy w karierze (na 11 spotkań). Zresztą to niejedyny problem "Aryny, która nie czuje się zbyt dobrze na mączce Forum Italico i boryka się z problemami z plecami".

Za to Świątek ma wiele powodów do radości "Potwierdza, że jest nieustępliwa, gdy gra w finale. Wygrała osiem ostatnich meczów, a ostatni nokaut w walce o tytuł miał miejsce rok temu, kiedy Sabalenka pokonała ją w finale w Madrycie. Teraz Polka, która wychowała się w micie Nadala, ma potworne statystyki na mączce: 77 wygranych meczów przy zaledwie 10 przegranych" - czytamy. A przecież zaraz zaczyna się Roland Garros, który 22-latka wygrała już trzy razy.

"Świątek triumfuje, Sabalenka znokautowana w finale" - ekscytuje się "Corriere dello Sport". Podkreślono, że Polka "zdominowała scenę", dzięki czemu zdobyła trzeci w karierze tytuł w stolicy Włoch. Wcześniej triumfowała tam w 2021 i 2022 r., przed rokiem najlepsza była Jelena Rybakina (4. WTA).

O wielkim zwycięstwie Polki napisał również anglojęzyczny portal tennisuptodate.com. "Królowa mączki Iga Świątek ponownie wstępuje na tron Rome Open po zwycięstwie w dwóch setach nad Aryną Sabalenką" - ogłoszono.

Sam mecz określono jako "dosyć rozczarowujący" ze względu na postawę Białorusinki. Z pewnością nie była to potyczka na miarę tej, jaką kilkanaście dni temu można było oglądać w Madrycie. "Szczególnie pierwszy set był dość jednostronny, gdyż Świątek szybko dochodziła do przełamań, mimo że żadna z zawodniczek nie był w najlepszej formie. Wygląda na to, że finał Madrid Open był kamieniem milowym w sezonie na kortach ziemnych, tym razem sytuacja była odwrotna" - napisano.

Dodano, że 22-latka została trzecią w historii kobietą, która wygrała turnieje w Madrycie i Rzymie jeden po drugim (dokonało tego również dwóch mężczyzn). Dzięki temu "przystąpi do Roland Garros z dużą pewnością siebie".

Natomiast hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com określił Świątek mianem "cesarzowej Rzymu", a jej zwycięstwo nad Sabalenką jako "wyraźne". Jej dominacja doprowadziła przeciwniczkę do frustracji, co z kolei skutkowało nawet zniszczeniem rakiety. Ale Polka dalej grała swoje i zdobywała kolejne punkty.

"Te czynniki wystarczyły, aby uspokoić zapędy sfrustrowanej rywalki, która nie miała pojęcia, jak podejść do meczu i być może odczuwała kontuzję pleców, przez którą rozważała wycofanie się z turnieju. Pierwszy set Polka wygrała w nieco ponad pół godziny, nie pozostawiając wątpliwości. Grała pewnie, praktycznie bezbłędnym serwisem i kontrolowała mecz finałowy" - napisano. Potem Białorusinka podniosła poziom, lecz "to było za mało".

Być może obie zawodniczki będą miały okazję zagrać ze sobą również w finale Roland Garros. Ten turniej rozpocznie się 26 maja i potrwa do 9 czerwca.