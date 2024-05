Internet płonie po wygranej Świątek z Sabalenką

Iga Świątek królową Rzymu! Polka pokonała w finale Arynę Sabalenkę i potrzebowała do tego zaledwie dwóch setów. Szybkie 6:2, 6:3 odarło Białorusinkę ze złudzeń. Iga potęgą jest i basta! Na Tradycyjnie po meczu w mediach społecznościowych dziennikarze oraz eksperci skomentowali to, co się wydarzyło. Wszyscy są zgodni co do występu Polki.

