Świątek pokazała, że fani w Rzymie mieli rację. To bardzo zabolało Sabalenkę

30 występów w turniejach WTA rangi 1000 i 12 finałów, w tym 10 wygranych - to jedna ze statystyk, która pokazuje, że Iga Świątek w światowym tenisie gra niekiedy we własnej lidze. Polka w ciągu dwóch tygodni znów spotkała się w meczu o tytuł z Aryną Sabalenką i sobotnim zwycięstwem nad Białorusinką 6:2, 6:3 przypomniała, że w Rzymie warunki są dla niej idealne. Przed tym pojedynkiem podkreślała, że to nie będzie kontynuacja historii z Madrytu, ale nie do końca miała rację.

Porażka, która bardzo zabolała Sabalenkę. Choroba, kontuzja i wielka frustracja

7:5, 4:6, 7:6 - ponad trzy godziny walki i zwroty akcji - dwa tygodnie temu w stolicy Hiszpanii Świątek i Sabalenka stworzyły widowisko zapadające na długo w pamięci. Na tym tle po ich sobotnim spotkaniu, które trwało o połowę krócej można mieć poczucie niedosytu, ale tylko z uwagi na postawę Białorusinki. Można się było spodziewać, że będzie jej trudniej, bo warunki w Madrycie i szybciej latające tam piłki zdecydowanie bardziej jej sprzyjają. Nie bez powodu ta dysponująca potężnym uderzeniem zawodniczka dwukrotnie tam triumfowała, a trzykrotnie była w finale. Na drodze do trzeciego sukcesu niedawno stanęła jej właśnie tenisistka Tomasza Wiktorowskiego.

- Ta porażka z pewnością mnie zabolała, mimo że Iga pokazała świetny tenis. Zwłaszcza że miałam piłki meczowe. Jeśli teraz znów będę w takiej sytuacji, to będę bardziej agresywna. Zaufam sobie i spróbuję zakończyć akcję zamiast tylko zagrać bezpiecznie i przebić piłkę. Uważam, że pod kątem tenisowym mam wszystko, czego potrzeba, by wygrać. Muszę się po prostu skupić na sobie i nie przyśpieszać niczego - analizowała przed sobotnim meczem Sabalenka.

Jej droga do finału w Rzymie nie była usłana różami. Najpierw zmagała się z chorobą, a potem z kontuzją i w 1/8 finału była nie tylko blisko decyzji o kreczu, ale i odpadnięcia (obroniła trzy piłki meczowe). Po jej kolejnych meczach można było uznać, że te trudności ją wzmocniły (dwa kolejne mecze wygrała bez straty seta), ale nie na tyle, by mocniej stawić czoła Świątek, która przez cały turniej przeszła jak burza.

Już w czwartym gemie finału po raz pierwszy - ale nie ostatni - Białorusinka rzuciła sfrustrowana rakietą o kort. Potem były jeszcze krzyki i wymowne spojrzenia w stronę jej sztabu szkoleniowego. W drugim secie nieco opanowała emocje, ale nie na tyle, by mocniej zagrozić Polce. Grająca bardzo ofensywnie wiceliderka rankingu WTA grała - jak zawsze - ryzykownie, co zaowocowało dużą liczbą niewymuszonych błędów. Nie wykorzystała przy tym w tym meczu żadnej z siedmiu okazji na przełamanie - to musiało się zemścić. Ale też trzeba zaznaczyć, że Świątek wtedy nie ułatwiała jej zadania swoim serwisem.

Nie dała jej się też wciągnąć w wyścig na moc i szybkość uderzeń, tylko konsekwentnie grała swoje. I skutecznością tej taktyki odbierała rywalce stopniowo ochotę z gry. Bo ta nieraz, nawet kiedy popisała się świetnym zagraniem, to nie miała z tego punktu. Tak było choćby na początku siódmego gema drugiej partii, gdy Polka ledwo zdołała sięgnąć piłkę po potężnym serwisie rywalki, ale potem uwijała się w obronie w niesamowity sposób, by samej zakończyć wymianę winnerem i dostać za to brawa nawet od przeciwniczki.

- Nie ma sensu myśleć o tych dwóch meczach jako o kontynuacji tej samej historii, bo to zupełnie inny turniej. To też inny tydzień. Nie będzie tak samo - przestrzegała przed sobotnim pojedynkiem pierwsza rakieta świata. Rację miała częściowo, bo przy wolniejszych warunkach do gry - korzystniejszych dla niej - znów uporała się z Sabalenką. Tyle że znacznie szybciej niż w Madrycie.

Świątek zostawiła w tyle Sabalenkę i Rybakinę. Wymarzona sytuacja wyjściowa z małym "ale"

Z Białorusinką zmierzyła się po raz 11. i po raz ósmy była górą. Ich pojedynki stały się w ostatnich latach ozdobą wielu finałów. O tytuł zagrały po raz piąty - w ostatnich 10 latach w meczach o taką stawkę w imprezach pod szyldem WTA równie często spotkały się tylko Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber z Czeszką Karoliną Pliskovą.

Świątek takie spotkanie z zawodniczką z Mińska przegrała tylko raz - w poprzednim sezonie w Madrycie. I jak widać wyciągnęła z niego cenną lekcję, bo wszystkie dziewięć kolejnych finałów, do których dotarła, rozstrzygnęła już na swoją korzyść. W stolicy Italii triumfowała zaś po raz trzeci (poprzednio w latach 2021-22) i tym samym potwierdziła, że zapracowała na miano "Królowej Rzymu", jak nazwał ją jeden z kibiców z trybun na swoim plakacie zaprezentowanym podczas półfinału z Coco Gauff.

22-latka z Raszyna zdobyła teraz 21. tytuł w karierze, wyprzedzając Agnieszkę Radwańską, i czwarty w tym sezonie, zostawiając w tyle dotychczasową współliderkę Jelenę Rybakinę. Reprezentantka Kazachstanu, która z powodów zdrowotnych zrezygnowała z obrony tytułu w Rzymie, w tym roku wróciła do świetnej dyspozycji. Ma na koncie nie tylko tytuły wywalczone w Brisbane, Abu Zabi i Suttgarcie, ale i występ w finale w Dosze i Miami.

To właśnie Rybakina pokonała Świątek w półfinale w Stuttgarcie, po którym niektórzy z kibiców Polki mogli się zaniepokoić. Wtedy liderka światowego rankingu bardzo słabo serwowała, co sama po tym meczu podkreślała. Występami w Madrycie i Rzymie wyraźnie jednak pokazała, że nie ma powodu do niepokoju co do jej dyspozycji, a ona cały czas pracuje nad podaniem.

Teraz po raz pierwszy w karierze w jednym sezonie triumfowała w tych dwóch następujących po sobie bardzo prestiżowych imprezach na kortach ziemnych. Dołączyła tym samym do elitarnego grona, bo wcześniej dokonały tego jedynie Rosjanka Dinara Safina (2009) i legendarna Amerykanka Serena Williams (2013). Nie kryje, że mentalnie łatwiej jej było o sukces w stolicy Włoch niż w Hiszpanii.

- Bo byłam już w rytmie. W Madrycie jeszcze nie do końca dostosowałam się do takiej prawdziwej "mączki", bo w Stuttgarcie jest ona inna. Ciężej było też z koncentracją i pewnością siebie. A tutaj wychodziłam na kort, wiedząc, że najważniejsze jest to, bym miała z tego "fun" i czułam się na tyle dobrze, że mogłam go mieć. Dziś choćby jak zeszłam z rozgrzewki, to powiedziałam do mojego zespołu, że miło wchodzić na kort i widzieć, że wszystko pasuje. Że nie trzeba się nad niczym zastawiać, bo wszystko intuicyjnie dobrze wychodzi. Technicznie też naprawdę było super - podsumowała Świątek na antenie stacji Canal+.

Rok temu dotarła do finału w Hiszpanii, po czym skreczowała we Włoszech w ćwierćfinale z Rybakiną. Przed przystąpieniem do obrony tytułu w Roland Garros było więc wtedy wokół niej trochę niepokoju, który finalnie okazał się zbędny, bo znów okazała się najlepsza. Występy na ziemi zaś poprzedziły problemy z żebrem. Teraz jej sytuacja wyjściowa wydaje się wymarzona. Gra regularnie i właśnie potwierdziła świetną dyspozycję, a przed nią nie tylko walka o czwarty triumf we French Open, ale i drugi bardzo ważny tegoroczny start na tamtejszej "mączce" - igrzyska w Paryżu.

Występy Igi Świątek na kortach ziemnych w latach 2022-24

2022: Stuttgart - tytuł, Madryt - nie startowała, Rzym - tytuł, Roland Garros - tytuł

2023: Stuttgart - tytuł, Madryt - finał, Rzym - krecz w ćwierćfinale, Roland Garros - tytuł

2024: Stuttgart - półfinał, Madryt - tytuł, Rzym - tytuł, Roland Garros - ?, igrzyska - ?

To nie jest tak, że już w ciemno można Polce wręczać trofeum za wygranie Roland Garros i złoty medal olimpijski. Sabalenka z pewnością nie odpuści i jeśli tylko opanuje emocje lepiej niż w sobotę, to będzie znacznie trudniejszą przeszkodą niż w sobotę. Tym bardziej że w Madrycie i Rzymie pokazała, że ma już za sobą kryzys, który ją dotknął po triumfie w Australian Open. A rok temu w Paryżu dotarła do półfinału. Nie można też zapominać o innych niewygodnych rywalkach dla tenisistki Tomasza Wiktorowskiego, jak choćby nieprzewidywalna Jelena Ostapenko. Pozostaje też kwestia tego, czy lepiej mentalnie do potencjalnego kolejnego pojedynku ze Świątek podejdzie np. Gauff. Pytanie też, co zaprezentuje po powrocie do gry Rybakina. Co prawda ona raczej znacznie lepiej czuje się na szybszych kortach niż klasyczna ziemia, ale to na tyle klasowa zawodniczka, że zawsze trzeba na nią uważać.