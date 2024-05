Takiego dnia w sporcie w tym roku nie było! Zobacz, co się dzisiaj dzieje [ROZKŁAD DNIA]

Sobota przyniesie nam wiele sportowych emocji, w których nie zabraknie też polskich akcentów. Iga Świątek powalczy o kolejny tytuł WTA, a siatkarki i hokeiści spróbują wygrać swoje mecze. Oczy świata zwrócone będą na walkę Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem, a kibice piłki nożnej nie ominą spotkań Ekstraklasy, gdzie Śląsk i Jagiellonia walczą o mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo WTA Rzym 2024. Tam gra Iga Świątek. Imponujący obiekt!

WTA 1000 w Rzymie: Iga Świątek - Aryna Sabalenka

Co dziś najważniejsze? To pojedynek na szczycie kobiecego tenisa. W Rzymie dojdzie do elektryzującego rewanżu za finał WTA 1000 w Madrycie. Naprzeciw siebie staną Iga Świątek (1. WTA) i Aryna Sabalenka.

- Polka pokonała w półfinale Coco Gauff, choć Amerykanka zaprezentowała się najlepiej od kilku tygodni, a Świątek pod koniec meczu upadła na kort. Światowa jedynka serwowała jednak na tyle imponująco, że dopiero z trybun można poczuć, jak bardzo poprawiła ten element gry - tak prosto z Rzymu półfinał Polki relacjonował dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Świątek ma szansę trzeci raz w karierze wygrać rzymski turniej. Finałowe starcie z Aryną Sabalenką rozpocznie się na korcie centralnym w stolicy Włoch o godz. 17:00.

Siatkówka: Polska - Holandia

Polskie siatkarki znakomicie rozpoczęły tegoroczne zmagania w Lidze Narodów. W dwóch pierwszych meczach wygrały dwukrotnie - co więcej, nie straciły ani jednego seta. Po spotkaniach z Włochami i Francją czas na starcie z innym europejskim rywalem.

Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego po drugiej stronie siatki napotkają Holenderki. To drużyna, z którą mierzyły się niedawno w spotkaniu towarzyskim. Biało-czerwone przegrały 2:3, ale warto podkreślić, że potrafiły wrócić do rywalizacji mimo stanu 0:2. Jak będzie tym razem? Początek spotkania o 13:00.

Hokej: Polska - Niemcy

Pięć porażek w pierwszych pięciu meczach mistrzostw świata elity zanotowali reprezentanci Polski w hokeju na lodzie. Niech jednak nikogo nie zmylą te wyniki. Biało-czerwoni są chwaleni za ambitną postawę. Po spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi (1:4) chwalony był nasz bramkarz. - John Murray, który ma polskie korzenie i pochodzi z Lancaster w Pensylwanii, zatrzymał w sumie 53 strzały, w tym 34 z pierwszych 36, dzięki niemu przez dwie tercje Polska utrzymywała dobry wynik - pisali dziennikarze.

Teraz reprezentanci Polski zagrają z Niemcami, którzy zajmują 3. miejsce w tabeli grupy B. Czy uda im się sprawić niespodziankę i odnieść pierwsze zwycięstwo podczas turnieju? Początek spotkania o 16:20.

Walka o mistrzostwo Polski: mecze Śląska i Jagiellonii

Tylko dwa punkty - tyle na dwie kolejki przed końcem sezonu Ekstraklasy dzielą Jagiellonię Białystok i Śląsk Wrocław. Jeszcze rok temu oba zespoły walczyły o utrzymanie w lidze, dziś są jedynymi klubami, które mają szansę na mistrzowski tytuł.

Jako pierwszy na boisko wybiegnie Śląsk. Podopieczni Jacka Magiery o 17:30 rozpoczną domowe spotkanie z Radomiakiem Radom. Wrocławianie wygrali dwa mecze z rzędu, a do formy powrócił ich kapitan. Erik Exposito ma już na koncie 18 goli i pewnie zmierza po koronę króla strzelców.

Gole Hiszpana mogą nałożyć presję na Jagiellonię, która o 20:00 rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Piastem Gliwice. Zespół Adriana Siemieńca przed tygodniem także grał po Śląsku i wytrzymał presję. Wygrał i wrócił na utraconą na kilka godzin pozycję lidera. Czy podobnie będzie tym razem?

Walka Tomasza Adamka w FAME MMA

Tomasz Adamek to były znakomity bokser, który nie zamierza kończyć ze sportem. Po wygranej z Mamedem Chalidowem nie zwalnia tempa i szykuje się do historycznego starcia we freak fightach. Podczas gali FAME 21 zmierzy się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Początek starcia, które odbędzie się w Gliwicach, o 19:30.

Walka Fury'ego z Usykiem

Na zwieńczenie sportowego dnia czeka nas wyjątkowe starcie w świecie boksu. Tyson Fury i Ołeksandr Usyk w końcu skrzyżują rękawice w walce o niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej.

Wyjątkowość pojedynku polega na tym, że jego zwycięzca będzie absolutnym królem światowego boksu. Tyson Fury posiada pas federacji WBC, ale Ołeksandr Usyk panuje w federacjach IBF, WBO i WBA. Ostatnim posiadaczem wszystkich pasów najważniejszej kategorii wagowej był legendarny Lenox Lewis (1999-2000). Gala odbędzie się w Rijadzie i rozpocznie się już o godzinie 18:00 czasu polskiego, natomiast Brytyjczyk i Ukrainiec pojawią się w ringu tuż po północy.