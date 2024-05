Kapitalne wieści dla Świątek tuż przed finałem. Chodzi o ranking

Już 103 tygodnie Iga Świątek (1. WTA) zajmuje pozycję liderki rankingu WTA. Jest pod tym względem już dziewiąta na liście wszech czasów i goni ósmą Justine Henin, która była liderką przez 117 tygodni. Duży krok ws. przedłużenia swojego królowania Świątek może zrobić w finale turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie zmierzy się z Aryną Sabalenką (2. WTA).

Zobacz wideo WTA Rzym 2024. Tam gra Iga Świątek. Imponujący obiekt!

Iga Świątek jest o krok od zapewnienia sobie 108 tygodni na pierwszym miejscu w rankingu WTA

Aktualnie Świątek ma 11 345 punktów, co jest jej rekordem od kiedy została liderką rankingu. Jeśli wygra z Sabalenką to będzie miała 11 695 "oczek". Z kolei Białorusinka ma obecnie 8138 punktów. Gdyby wygrała w sobotę, to będzie już 8488 pkt.

Załóżmy, że Iga Świątek wygra z Sabalenką. Wtedy ma 11 695 punktów i pewne pierwsze miejsce w rankingu przez 108 tygodni, gdy zakończy się turniej w Berlinie. I to niezależnie od tego, jak jej pójdzie w Rolandzie Garrosie, gdzie broni 2000 punktów za wygraną sprzed roku.

Dlaczego? Otóż wtedy miałaby na koniec zmagań w Paryżu w najgorszym przypadku 9695 punktów. Sabalenka, która przed rokiem grała w półfinale RG, broni 780 punktów. Gdyby jutro przegrała, a w Paryżu wygrała, to miałaby 9358 punktów. Różnica byłaby niewielka, ale dalej to Polka byłaby numerem jeden na świecie.

Co się stanie, jeśli to Świątek przegra finał w Rzymie? Wtedy ma 11 345 punktów. Odejmując punkty za RG to mamy 9345 pkt. Sabalenka w razie wygranej w Rzymie i Rolandzie Garrosie może mieć maksymalnie 9708 pkt. Dalej różnica jest minimalna i Idze Świątek wystarczy dojść do ćwierćfinału, obronić 430 punktów, żeby zachować pierwsze miejsce.

O której gra dzisiaj Iga Świątek? Kiedy finał? Kiedy Sabalenka - Świątek?

Finał turnieju WTA 1000 w Rzymie między Igą Świątek a Aryną Sabalenką zostanie rozegrana w sobotę 18 maja o godzinie 17:00. Dotychczas obie panie grały ze sobą dziesięć razy. Siedem z tych meczów wygrała Świątek, a trzy Sabalenka. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.