Roddick wskazał faworytkę meczu Świątek - Sabalenka w Rzymie

- Perspektywa walki ze Świątek daje mi dodatkową motywację. Naprawdę lubię nasze pojedynki. Zawsze to są takie mecze, w których decydują detale. Bardzo lubię z nią grać, ponieważ to zawsze jest tenis na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że dostarczymy Wam niezwykłych emocji i tym razem, przy waszym wsparciu, zdobędę ten tytuł - powiedziała Aryna Sabalenka (2. WTA) po awansie do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Zmierzy się w nim oczywiście z Igą Świątek (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo WTA Rzym 2024. Tam gra Iga Świątek. Imponujący obiekt!

Ostatni raz obie panie grały nie tak dawno, bo 4 maja Świątek wygrała z Sabalenką w finale "tysięcznika" w Madrycie 7:5, 4:7, 7:6(9-7) i tym samym zrewanżowała się za ubiegłoroczną porażkę. Dotychczas grały ze sobą już dziesięciokrotnie. Siedem z tych meczów wygrała Świątek, a trzy Sabalenka.

Andy Roddick wskazał Arynę Sabalenkę jako faworytkę finału w Rzymie

Spojrzeniem na kolejne starcie Polki z Białorusinką podzielił się Andy Roddick cytowany przez portal tennisuptodate.com. Mistrz US Open z 2003 roku nie ma wątpliwości, że obie panie są najlepsze w kobiecym tenisie, ale jego opinia ws. faworytki finału może zaskakiwać.

- Zaczynamy być pozytywnie rozpieszczani przez kolejne mecze między tą dwójką. W zeszłym roku rozegrały dobre mecze na mączce. Mam na myśli Stuttgart i Madryt. W roku także. To starcie w Madrycie... Wiem, że Iga wygrała, ale myślę, że w tamtym turnieju Sabalenka pokazała swój najlepszy tenis i teraz to kontynuuje - powiedział Roddick.

- Nie ma wątpliwości co do formy Igi na mączce, ale myślę, że Sabalenka lepiej prowadzi grę. Nigdy nie dowiemy się, jak mecz potoczy się danego dnia, ale uważam, że Sabalenka jest w formie i jest jeszcze bardziej pewna swojej gry niż w Madrycie - dodał były lider rankingu ATP.

Finał turnieju WTA 1000 w Rzymie między Igą Świątek a Aryną Sabalenką zostanie rozegrana w sobotę 18 maja o godzinie 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.