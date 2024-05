Olbrzymie kłopoty Hurkacza. Ujawnił w środku nocy. "Nie poszło zgodnie z planem"

Blisko trzy godziny w pełnym słońcu przy temperaturze 25 stopni Celsjusza, a na koniec przegrana z Tommym Paulem. Choć do tej pory Hubert Hurkacz grał bardzo dobrze, to w ćwierćfinale Amerykanin był lepszy. Polakowi nie wyszedł pierwszy set, którego przegrał 5:7. W drugim było lepiej i udało mu się wygrać, ale w decydującej partii znów lepszy był jego rywal. Hurkaczowi nie pomogło nawet wielkie wsparcie włoskich kibiców.

Wpis Hurkacza w środku nocy. "Pośrodku niczego"

Wygląda na to, że tenisista wieczorem postanowił odreagować porażkę. Nie jest tajemnicą, że Hubert Hurkacz jest wielkim fanem motoryzacji. W wywiadach chwalił się, że namiętnie ogląda wyścigi F1 i uwielbia auta sportowe. W rozmowie z serwisem auto-swiat.pl przyznał, że na torze miał okazję jeździć Ferrari 458 Challenge. W jego mediach społecznościowych również często można zobaczyć zdjęcia ekskluzywnych samochodów. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że w środku nocy postanowił wybrać się na przejażdżkę.

Tenisista miał jednak pecha. O 2:28 opublikował na Instagramie wpis, w którym podzielił się z fanami informacją o... stracie koła. "Wycieczka nie poszła zgodnie z planem" - dodał Hurkacz. Nie wiadomo, gdzie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. On sam podpisał je jako "pośrodku niczego".

Czym Hubert Hurkacz wybrał się na przejażdżkę? Po analizie zdjęcia można szybko dojść do wniosku, że najpewniej jest to Audi RS3 ABT. Samochód w tej wersji, żeby rozpędzić się do 100 km/h potrzebuje mniej niż czterech sekund.