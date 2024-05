Niewiarygodne! Ten finał Igi Świątek przejdzie do historii. To jakiś kosmos

Sobotni mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką będzie ich jedenastym starciem w karierze. Do tej pory Polka była zdecydowanie lepsza. Na dziesięć spotkań wygrała aż siedem. To rywalizacja na najwyższym możliwym poziomie, więc nie dziwi, że wzbudza ona tak duże emocje wśród kibiców. To będzie piąty finał, w którym się spotkają.

Niesamowita statystyka Świątek i Sabalenki. Dogoniły dwie legendy tenisa

Na takie mecze czekają nie tylko kibice, ale również wszelkiej maści analitycy. Ci, którzy są oficjalnie zatrudnieni przez WTA do śledzenia statystyk w kobiecym tenisie - OptaAce - wyszukali niesamowitą informację. Okazuje się, że tym meczem Iga Świątek i Aryna Sabalenka wyrównają rekord Chris Evert i Martiny Navratilovej.

"Cztery - będzie to czwarty mecz Igi Świątek i Aryny Sabalenki rozgrywany na mączce, gdy są zawodniczkami numer 1. i 2. na świecie - tym samym wyrównują wynik Evert i Navratilovej, które w ciągu ostatnich 40 lat zagrały najwięcej spotkań na tej nawierzchni jako dwie najlepsze zawodniczki rankingu WTA. Fantastycznie" - pisze profil Opta Ace na Twitterze.

To będzie mecz na szczycie. Obie tenisistki znajdują się ostatnio w bardzo dobrej formie. Niedawno spotkały się w finale turnieju WTA w Madrycie, gdzie lepsza była Iga Świątek (7:5, 4:6, 7:6). W Rzymie Polka wciąż nie przegrała żadnego seta, ale Sabalenka również nie ma zbyt wielu powodów do narzekań, bo w drodze do finału tylko Elinie Switolinie udało się dokonać tej sztuki. Białorusinka nie dała żadnych szans Danielle Collins w półfinałowym spotkaniu. Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką odbędzie się w sobotę o nieznanej jeszcze godzinie. Zachęcamy do śledzenia tego starcia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.