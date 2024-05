Jednoznaczna reakcja Świątek na finał z Sabalenką w Rzymie. "Jestem pewna"

- Iga Świątek w finale turnieju WTA 1000 w Rzymie! Polka pokonała w półfinale Coco Gauff, choć Amerykanka zaprezentowała się najlepiej od kilku tygodni, a Świątek pod koniec meczu upadła na kort. Światowa jedynka serwowała jednak na tyle imponująco, że dopiero z trybun można poczuć, jak bardzo poprawiła ten element gry - prosto z Rzymu pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Świątek przemówiła. "Nie miałam czasu"

Liderka światowego rankingu w 2024 roku znajduje się w wybornej formie. Wygrała trzy z pięciu dotychczasowych turniejów WTA 1000. Triumfowała w Doha, Indian Wells i Madrycie, a teraz jest o krok od zwycięstwa w Rzymie.

Spotkanie w półfinale z Coco Gauff (3. WTA) nie należało do najłatwiejszych, ale Świątek wyszła z opresji. Jakie są jej wrażenia dotyczące szansy wygrania dwóch turniejów WTA 1000 z rzędu? - Nie miałam czasu tego analizować ani o tym myśleć, jak to jest wygrać turniej i od razu udać się gdzie indziej. Czasami trudno jest się zatrzymać i skupić wyłącznie na tym, co nadchodzi. Ten mecz dał mi pewność, że mogę wygrać, mimo że nie czuję się najlepiej, jak to możliwe lub jestem zestresowana na początku, ale nadal jestem w stanie odrobić straty. Może teraz mniej martwię się przed meczami, bo wiem, że nawet jeśli będę miała kłopoty, uda mi się wrócić. Jestem pewna, że wyciągnę z tego wspaniałe lekcje, ale przetrawienie wszystkiego wymaga czasu, a to nie zawsze się zdarza - przyznała, cytowana przez puntodebreak.com.

W finale zmierzy się z Aryną Sabalenką (2. WTA). Eksperci z pewnością ostrzą sobie zęby na starcie obu pań, które w finale w Madrycie stworzyły niezapomniane widowisko. Świątek uważa jednak, że zmagania w Hiszpanii to historia i nie można łączyć ich z trwającymi w Rzymie zawodami. - To zupełnie inny turniej. To także inny tydzień, nie będzie taki sam jak dwa tygodnie temu. Postaram się pozostać w teraźniejszości i nie myśleć o tym, co wydarzyło się w Madrycie. Oczywiście muszę przeanalizować ten mecz pod kątem taktycznym. Było bardzo ciasno, chociaż jestem pewna, że obie mogłyśmy spisać się lepiej - stwierdziła Polka zapytana o Sabalenkę.

Białorusinka pokonała w półfinale rewelacyjną Danielle Collins. To zawodniczka, do której Świątek także skierowała kilka ciepłych słów. - Kiedy czuje się dobrze, jest w stanie rozegrać świetny mecz, w swojej karierze kilkakrotnie pokonała najlepsze zawodniczki, zawsze jest niebezpieczna - skwitowała.

Finał turnieju w Rzymie zaplanowany jest na sobotę 18 maja. Jeśli Świątek w nim wygra, zapewni sobie 21. tytuł w turniejach WTA w karierze i trzeci na rzymskich kortach. Wcześniej triumfowała tam w 2021 i 2022 r.