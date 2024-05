Hubert Hurkacz awansował w rankingu ATP. Ale jest pewien problem

Hubert Hurkacz (9. ATP) w czwartkowe popołudnie po pasjonującym, trwającym dwie godziny i trzy kwadranse meczu przegrał 5:7, 6:3, 3:6 z Amerykaninem Tommy Paulem w ćwierćfinale ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mimo porażki Polak osiągnął zdecydowanie swój najlepszy wynik w karierze w tym turnieju. Wcześniej nigdy nie awansował nawet do IV rundy.

Hubert Hurkacz awansował w rankingu ATP. Być może na krótko

- Czy Hubert Hurkacz może wygrać mecz, w którym przegrywa aż siedem gemów serwisowych? Po ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Rzymie z Tommym Paulem musimy odpowiedzieć, że niestety nie. Szkoda, że aż tak mocno Hurkacz musiał walczyć z własnymi słabościami - pisał, analizując przyczyny porażki Hurkacza - Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. - Polak może być jednak dumny z występu w stolicy Włoch. Gospodarze wspierali Hurkacza z całych sił, jakby był ich rodakiem! - dodawał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Hubert Hurkacz po porażce w ćwierćfinale dostał 155 punktów do rankingu ATP. W efekcie ma 3885 punktów i awansował na ósmą pozycję w rankingu ATP LIVE.

Wcale nie jest jednak pewne, że Polak będzie na tym miejscu po zakończeniu turnieju w Rzymie. Teraz Hurkacz musi patrzeć na to, co zrobią jego rywale. Jeśli w ostatnim ćwierćfinale imprezy Stefanos Tsitsipas pokona Nicolasa Jarryego, to wtedy Grek będzie miał w rankingu ATP LIVE - 3900 punktów. Gdyby tak się stało, to wyprzedziłby Polaka.

W półfinałach ATP w Rzymie Alexander Zverev (Niemcy, 5. ATP) zmierzy się z Alejandro Tabilo (Chile, 32. ATP), a Tommy Paul (16. ATP) ze zwycięzcą meczu: Tsitsipas - Jarry.