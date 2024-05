Świątek dostała pytanie o mecz Sabalenki. Odpowiedziała tak, że lepiej się nie da [WIDEO]

Iga Świątek po raz drugi z rzędu zagra w finale turnieju WTA 1000. Po triumfie w Madrycie powalczy o kolejny tytuł na Foro Italico w Rzymie. W półfinale nasza tenisistka w niecałe dwie godziny rozprawiła się z Coco Gauff (3. WTA). Pokonała ją 6:4, 6:3. Po spotkaniu tradycyjnie pozostała na korcie, by udzielić krótkiego wywiadu.

Tak Świątek zareagowała na pytanie o mecz Sabalenki. Rozbrajająca szczerość. "Lepiej wyjść zjeść risotto"

W jego trakcie nie mogło zabraknąć pytania o potencjalną rywalkę w finale. Albo tak jak w Madrycie będzie nią Aryna Sabalenka (2. WTA), albo Danielle Collins (15. WTA). Zadecyduje o tym drugi półfinał, który odbędzie się w czwartek wieczorem. Czy Świątek będzie oglądała ich pojedynek?

- Myślę, że będzie wtedy za późno. Lepiej wyjść zjeść risotto albo coś takiego. Także wybiorę to, ale mój trener na pewno będzie oglądał - śmiała się 22-latka. Można odnieść wrażenie, że mrugnęła w ten sposób do organizatorów, że godziny spotkań są nieco zbyt późne. Temat ten poruszany był w ostatnich miesiącach wielokrotnie, także przez Świątek.

Nasza tenisistka podziękowała na koniec za wsparcie zgromadzonej publiczności. Wcześniej jednak dostała pytanie, czy pisanie historii tenisa dostarcza jej dodatkowej motywacji. Odniosła się do tego z dużym dystansem.

- Szczerze mówiąc, nie myślę o tym, bo tego jest naprawdę dużo. Po prostu żyję z dnia na dzień, bez myślenia o statystykach i historii. Myślę, że tak jest łatwiej. Dzięki temu gram swobodniej i bardziej zrelaksowana. Postaram się zagrać w finale jak najlepszy tenis. Jeśli podejdę do tego na spokojnie i krok po kroku, myślę, że zagram lepiej, niż gdybym już myślała o zwycięstwie. Bez względu na to, kto znajdzie się w finale, bo obie są świetnymi zawodniczkami. Grają naprawdę intensywny tenis. Do zwycięstwa jeszcze długa droga. Jeszcze dużo pracy przede mną do wykonania - powiedziała.

Finał turnieju w Rzymie zaplanowany jest na sobotę 18 maja. Jeśli Świątek w nim wygra, zapewni sobie 21. tytuł w turniejach WTA w karierze i trzeci na rzymskich kortach. Wcześniej triumfowała tam w 2021 i 2022 r.