Jest rekord Igi Świątek! Oto ranking WTA po awansie do finału

Iga Świątek (1. WTA) znowu to zrobiła! Polka wygrała 6:4, 6:3 z Coco Gauff (3. WTA) w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Tym samym odniosła dziesiąte zwycięstwo nad Amerykanką w jedenastu spotkaniach. Do tego powalczy w sobotę o trzeci triumf w turnieju w Rzymie. Wcześniej wygrywała tam w 2021 i 2022 roku.

Iga Świątek powiększa przewagę w rankingu WTA

Dzięki wygranej nad Coco Gauff Iga Świątek ma już 11345 punktów w zestawieniu WTA Live. To już gwarantuje jej największą liczbę punktów, od kiedy jest liderką rankingu. Polka do etapu ćwierćfinału broniła punktów sprzed roku, ale teraz tylko zyskuje w światowym zestawieniu. Gdyby wygrała finał, to na koncie będzie miała 11695 "oczek".

Jednocześnie porażka Coco Gauff z Polką sprawiła, że Amerykanka na pewno nie wyprzedzi Aryny Sabalenki (2. WTA) po turnieju w Rzymie. Białorusinka stanie przed szansą odskoczenia Gauff na więcej niż 240 punktów. Aktualnie Gauff ma ich 7638, a Sabalenka 7878. W razie wygranej w całym turnieju wiceliderka światowego rankingu miałaby na koncie 8488 punktów. To i tak byłoby o blisko trzy tysiące mniej od Igi Świątek.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Coco Gauff w Rzymie:

1. Iga Świątek - 11345 pkt

2. Aryna Sabalenka - 7878 pkt

3. Coco Gauff - 7638 pkt

4. Jelena Rybakina - 5673 pkt

5. Jessica Pegula - 4655 pkt

6. Marketa Vondrousova - 4035 pkt

7. Maria Sakkari - 3980 pkt

8. Qinwen Zheng - 3945 pkt

9. Ons Jabeur - 3748 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3318 pkt

...

49. Magda Linette - 1158 pkt

53. Magdalena Fręch - 1108 pkt

W drugim półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Aryna Sabalenka zmierzy się z Danielle Collins (15. WTA). Mecz zostanie rozegrany w czwartkowy wieczór, nie wcześniej niż o godzinie 20:30. Obie panie dotychczas grały ze sobą pięciokrotnie i za każdym razem wygrywała Białorusinka.