Zrobiła to! Iga Świątek w finale turnieju w Rzymie! Wielka moc Polki

Często jako "koszmar Igi Świątek" określana jest Jelena Ostapenko, natomiast polska tenisistka na takie określenie zasłużyła w przypadku konfrontacji z Coco Gauff, albowiem Amerykanka dotychczas tylko raz potrafiła wygrać z 22-latką. Natomiast liderka rankingu triumfowała aż dziewięciokrotnie, w tym za każdym z trzech razy na mączce bez straty seta. W półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Świątek również była zdecydowaną faworytką. W czterech meczach nie straciła nawet seta, a jej rywalką ze Stanów Zjednoczonych dwa razy musiała mierzyć się na pełnym dystansie.

Gauff nie pękała na robocie. Ale Świątek i tak była lepsza

Polska tenisistka od początku starała się wywierać maksymalną presję na serwis rywalki, która była zmuszona posyłać podanie przekraczające 200 km/h, aby od pierwszego uderzenia nie być w defensywie. W ten sposób obroniła dwa break pointy i utrzymała swoje podanie. Po otwierającym gemie realizator transmisji zaprezentował nam imponującą statystykę: "14:0 - Iga Świątek vs amerykańskie tenisistki na mączce".

Coco Gauff z każdą kolejną wymianą i utrzymaniem piłki w korcie zyskiwała pewność siebie, co przerodziło się na przełamanie. Mocno pomogła w tym Polka, która w ważnym momencie wyrzuciła smecz. Wspomnieliśmy, że pierwsze podanie młodej Amerykanki osiągało 200 km/h, ale drugie to wartości rzadko przekraczające 140 km/h, co Świątek starała się wykorzystywać. Coco Gauff to także rekordzistka podwójnych błędów serwisowych w tym sezonie WTA Tour. Pierwszy w tym meczu popełniła przy break poincie dla Polki na szybkie odrobienie strat.

Poziom widowiska rósł z każdym gemem, a liczba winnerów przekraczała niewymuszone błędy. Imponować mógł fakt, że Gauff coraz lepiej wytrzymywała długie wymiany z Igą Świątek, królową tej nawierzchni i dwukrotną triumfatorką na Foro Italico. Mało zawodził forehand czwartej tenisistki świata, jej częsta pięta achillesowa.

Amerykanka długo dotrzymywała kroku Polce, gdy ta "jechała" na czwórce, ale po wrzuceniu piątki przez liderkę rankingu, dystans się powiększył. W dziewiątym gemie Świątek doprowadziła do przełamania ze stanu 0:40. Gauff na koniec popełniła dwa podwójne błędy serwisowe i rzuciła rakietą. Po godzinie gry Polka zamknęła pierwszego seta 6:4.

Świątek odjeżdżała Gauff

Na początku drugiej partii to serwis pozwalał 20-letniej Amerykance utrzymywać się w grze, albowiem z obrazu gry coraz większą przewagę zaczynała mieć Iga Świątek. W wyniku potwierdziło się to w piątym gemie, który przyniósł pierwsze przełamanie w tym secie. Oczywiście na korzyść reprezentantki Polski. To rozluźniło liderkę rankingu, natomiast rywalka miała coraz mniej wiary w zwycięstwo, przez co trudniej przychodziło jej wygrywanie punktów. Obroniła jednak kluczowe dwa break pointy przy stanie 2:4 i wciąż była blisko rywalki.

Świątek była czujna do samego końca, dzięki czemu po blisko dwóch godzinach gry mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:4, 6:3. Nie był to łatwy mecz. Coco Gauff zagrała jeden z lepszych meczów w tym sezonie, ale Polka udowodniła, dlaczego jest na szczycie list WTA i to ona ma trzy tytuły wielkoszlemowe więcej. W kluczowych momentach brała sprawy w swoje ręce.

Rywalką Igi Świątek w sobotnim finale "tysięcznika" w Rzymie będzie Aryna Sabalenka albo Danielle Collins. Drugi półfinał odbędzie się w czwartkowy wieczór. Około godz. 20:30.