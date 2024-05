Media podają szokujące informacje ws. Halep. To może być koniec

Dwa miesiące temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie z czterech lat do dziewięciu miesięcy skrócił Simonie Halep (1149. WTA) karę dyskwalifikacji za zażycie niedozwolonej substanacji - roksadustatu. Od tamtego czasu Rumunka rozegrała zaledwie dwa mecze - przegrała w pierwszej rundzie w Miami z Paulą Badosą (126. WTA) 6:1, 4:6, 3:6 oraz w środę w pierwszej rundzie Challengera w Paryżu z McCartney Kessler (123. WTA). Halep wygrała pierwszego seta 7:5, ale skreczowała w drugim przy wyniku 2:3.

Rumuńska tenisistka na pewno nie tak wyobrażała sobie powrót do tenisa, a kolejny cios spadł na nią od organizatorów Rolanda Garrosa, którzy nie przyznali jej dzikiej karty. Halep wygrała ten turniej w 2018 roku. Według rumuńskiego portalu iamsport.ro ta informacja bardzo "rozczarowała" tenisistkę.

Simona Halep rozczarowana brakiem dzikiej karty od organizatorów Rolanda Garrosa. Do tego rozstała się z trenerem

Dziennikarze przekazali, że także start Simony Halep w igrzyskach olimpijskich w Paryżu jest "prawie niemożliwy". Dlaczego? Otóż nie spełnia wszystkich trzech warunków, które dotyczą wygrania turnieju wielkoszlemowego bądź złota olimpijskiego (ten punkt spełnia), bycia w top 400 WTA (nie spełnia) i rozegrania w ciągu dwóch lat przynajmniej dwóch meczów w Billie Jean King Cup (także nie spełnia).

Co prawda organizatorzy igrzysk mogą przyznać dwie dzikie karty, ale rywalkami Halep w otrzymaniu jednej z nich będą m.in. Caroline Wozniacki (119. WTA), Angelique Kerber (331. WTA), Emma Raducanu (212. WTA) i Naomi Osaka (173. WTA).

Zdaniem rumuńskiego serwisu Simona Halep "jest bardzo dotknięta ostatnimi niepowodzeniami". Z tego też powodu po zaledwie siedmiu tygodniach rozstała się z trenerem Carlosem Martinezem. Oficjalny komunikat z tej strony ze strony tenisistki ma pojawić się w najbliższych dniach.

Na koniec iamsport.ro przekazało, że rozstanie z Martinezem było spowodowane także faktem, że Halep "straciła ochotę do gry w tenisa"! To wszystko oczywiście konsekwencja niezadowalających wyników, braku dzikich kart i problemów zdrowotnych z kolanem. Pierwotnym planem było zakończenie kariery po Rolandzie Garrosie, a teraz? Pozostaje czekać na to, co ogłosi Rumunka.

Na razie w mediach społecznościowych przekazała, że kontuzja kolana doskwiera jej od czasu turnieju w Miami. "Nikt nie powiedział, że powrót będzie łatwy" - zaznaczyła.