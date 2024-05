Świątek oglądała swoją 14-letnią następczynię. Ogromny sukces Polki [WIDEO]

Iga Świątek zagra w czwartkowe popołudnie o awans do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką w półfinale jest Amerykanka Coco Gauff. Przed tym meczem Świątek trenowała na jednym z bocznych kortów w Rzymie. Jak się okazuje, obok grała 14-letnia Barbara Kostecka, określana "następczynią Igi". Kostecka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju do lat 16, a jeden z setów wygrała 6:0.

