Absolutny rollercoaster w meczu Hurkacz - Paul! Niesamowity ostatni gem

Hubert Hurkacz (9. ATP) w trakcie turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie spisuje się bardzo dobrze. Pokonał m.in. Rafę Nadala, ale mógł też liczyć na swoich rywali, którzy eliminowali innych wysoko notowanych zawodników z tej części drabinki. W czwartej rundzie trafił na Sebastiana Baeza (19. ATP), który pokonał we wcześniejszym etapie Holgera Rune (12. ATP). W ćwierćfinale starł się za to z Tommy'm Paulem (16. ATP), albowiem Amerykanin sprawił dużą sensację, ogrywając obrońcę tytułu Daniła Miedwiediewa (4. ATP).

Polak w Rzymie skompletował ćwierćfinały wszystkich "tysięczników" ATP Tour, stając się 11. aktywnym zawodnikiem, który tego dokonał. Mimo że Tommy Paul jest Amerykaninem, to wychowywał się na kortach ziemnych. Wygrywał juniorski Roland Garros, więc nie można było go lekceważyć.

Początek taki, że aż trudno uwierzyć. To naprawdę mecz Hurkacza?

26-latek, który dzień po konfrontacji z Polakiem będzie obchodził swoje urodziny, znany jest ze swoich ryzykownych płaskich returnów. One działały na drugi serwis Hurkacza, co szybko dało break pointa. Na szczęście skasowanego podaniem. Chwiejny forehand zawodził Wrocławianina w już starciu z Sebastianem Baezem i niestety podanie było w czwartek. Trzy niewymuszone błędy z tej strony dały Paulowi kolejne szanse na przełamanie. Trudno było wyjść z takich opresji.

Początek meczu był pod dyktando Tommy'ego Paula, który grał wręcz nienagannie przy swoim ofensywnym stylu, ale w czwartym gemie zaczął popełniać błędy. Otworzyło to szansę przed Polakiem, aby szybko odrobić straty i to się udało za sprawą skutecznej defensywy. Niestety chwilę później ponownie doszło do przełamania. Gołym okiem było widać, że Amerykanin jest stroną dominującą w dłuższych wymianach. Po pierwszych sześciu gemach bilans wymian składających się z minimum dziewięciu uderzeń wynosił 2:7.

W momencie serwisu na seta rakieta waży trochę więcej i o tym przekonał się Tommy Paul, który nie mógł znaleźć pierwszego serwisu. Hubert Hurkacz marnował szansę za szansą, ale ostatecznie po czwartym break poincie wyrównał na 5:5. Radość nie trwała zbyt długo - kolejna strata podania i to do zera. Amerykanin tym razem domknął sprawę na 7:5 po godzinie gry. Dziesięć forehandowych błędów popełnił Hurkacz. Nie do uwierzenia także, że Polak aż trzykrotnie został przełamany w pierwszym secie. Dokładnie tyle samo, ile w trzech poprzednich meczach.

Świetny powrót w drugim secie. A były już piłki na 0:3

Gra polskiego tenisisty niestety wciąż bardzo falowała. Potrafił wpadać w spiralę błędów, co kosztowało go utratę serwisu już na początku drugiej partii. Sytuacja mogła zrobić się jeszcze gorsza, bo Amerykanin miał piłkę na 3:0 z podwójnym breakiem, ale dziewiątemu zawodnikowi świata udał utrzymać się w grze. To okazało się kluczowe, albowiem kwadrans później to Polak prowadził 3:2 po przełamaniu i wygraniu trzech gemów z rzędu.

Nerwowość i szarpana gra, która był widoczna od samego początku pojedynku, zaczęła przechodzić na Paula. "To najlepszy fragment gry Hurkacza w tym meczu" - powiedział o tych trzech gemach Dawid Olejniczka, komentator tego spotkania w Polsacie Sport. Zaczął także lepiej funkcjonować serwis, natomiast kryzys Paula pogłębiał się. Zanotował fatalnego gema przy swoim podaniu, przegrywając go do zera. Coraz lepiej prezentujący się Polak wygrał drugiego seta 6:3, notując zdecydowany progres w długich wymianach - 8:3.

Kryzys rywala wciąż trwał, a Polak grał pewnie. Od razu przypominał się mecz z Sebastianem Baezem z ostatniej rundy. W nim Hurkacz również przegrywał z bagażem seta oraz przełamania w drugiej partii, ale zdołał wrócić do gry i ostatecznie zwyciężyć. Seria wygranych gemów w starciu z Paulem zatrzymała się na pięciu, gdy Polak prowadził 2:0 w finałowej partii. Ale chwila spokoju mocno usypia czujność. Wydawało się, że Amerykanin jest bezradny, ale ponownie zdołał wrócić do gry.

"To jest mecz błędów. Nie ma co zaklinać rzeczywistości. Wzloty i upadki obu tenisistów" - wspomniał Dawid Olejniczka, po kolejnej kilku przełamań z obu stron, oceniając niską jakość widowiska. Wydawało się, że w końcówce skuteczniejszy będzie Tommy Paul, który najpierw popisał się kapitalnymi returnami - w ten sposób posłał dwa winnery - a potem serwował na mecz.

Nic jednak w tym ćwierćfinale nie mogło potoczyć się zgodnie z planem. Hurkacz wyszedł na 40:0, ale nie wykorzystał aż sześciu break pointów. Ostatni gem był bardzo jakościowy, jakby obaj zawodnicy swój najlepszy tenis postanowili zostawić na sam koniec. Trwał on ponad kwadrans, ale Tommy Paul w końcu zamknął ten pojedynek. Po 2 godzinach i 42 minutach Hubert Hurkacz przegrał 5:7, 6:3, 3:6. Z 44 niewymuszonych błędów aż 34 popełnił z forehandu.

Amerykanin w półfinale - pierwszym na mączce w swojej karierze - zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem lub Nicolasem Jarry'm. Natomiast polski tenisista po tym turnieju awansuje na ósme miejsce w rankingu ATP.