Wierzyć się nie chce, co zrobiła Sabalenka. Kuriozum. Aż rzuciła mikrofonem [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) nie zawodzi w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Choć w 1/8 finału z Eliną Switoliną (19. WTA) musiała bronić piłek meczowych, to udało jej się zwyciężyć i awansowała do ćwierćfinału. W nim pewnie pokonała 6:2, 6:4 Jelenę Ostapenko (10. WTA), a chyba jeszcze ciekawiej było tuż po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy problem Igi Świątek

Aryna Sabalenka powiedziała o jedno słowo za dużo. Wymowna reakcja

Sabalenka udała się na wywiad z Prakashem Amritrajem w plenerowym studiu Tennis Channel. Tam była zrelaksowana i wyluzowana, głównie ze względu na przekonujące zwycięstwo z Ostapenko. - Pierwszy set poszedł dość łatwo, więc przed drugim zyskałam dużo więcej pewności siebie - wyjaśniła, cytowana przez portal tennis.com.

Potem 26-latka odpowiedziała na kilka kolejnych pytań, aż w końcu Amritraj zapytał o jej filmiki z cyklu "Dzień z życia". Spotkały się one z bardzo pozytywnym odbiorem. - Widziałam, że ludzie chcą to oglądać częściej. Teraz chcę to robić w każdym mieście - zaczęła. A potem mocno się zagalopowała. - Jak dotąd ludziom się to podoba. Gdy tylko zaczną mówić: "Przestań. Jesteśmy zmęczeni tym g***em..." - rzuciła. I w tym momencie rozmowa się urwała. Zrezygnowana Sabalenka tylko odwróciła głowę, a prowadzący wybuchł śmiechem. Następnie Białorusinka zakryła twarz w dłoniach, aż w końcu powiedziała: - Znowu musicie to "wypikać".

Aryna Sabalenka nie dotrzymała słowa. "Mam to we krwi"

Z czego wynikała taka reakcja tenisistki oraz dziennikarza? Wytłumaczył to Amritraj. - Przed programem obiecała, że nie będzie wyrazów na k-, żadnego przeklinania, niczego. I widzisz? - powiedział. - Po prostu mam to we krwi, przeklinanie - odparła z uśmiechem na ustach. Na pewno wiele osób zareagowało dokładnie tak jak ona, ale niektórzy mogli czuć lekki niesmak.

Mimo tej wpadki Sabalenka raczej nie straci sympatii kibiców, którzy podziwiają jej kolejne popisy na korcie. Jeśli 26-latka pokona Danielle Collins (15. WTA), to awansuje do rzymskiego finału. W nim może zagrać z Igą Świątek (1. WTA) lub Coco Gauff (3. WTA).