Oto ulubione miejsce Świątek w Rzymie. Tylko spójrzcie na te ceny

- Szczerze, to Madison bardzo dobrze grała i wiedziałam, że w takich momentach jeden czy dwa punkty mogą sporo zmienić. I ja też dzisiaj grałam bardzo dobrze, szczególnie w serwisie. To jest coś, co się często dzieje i mnie to cieszy - mówiła Iga Świątek (1. WTA) na gorąco po zwycięstwie z 6:1, 6:3 z Madison Keys (16. WTA) w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. Dzięki temu Polka o finał włoskiego turnieju zagra z trzecią rakietą damskiego tenisa, czyli Coco Gauff.

Ile kosztuje tiramisu w ulubionej restauracji Świątek w Rzymie?

Tuż po zwycięstwie z Aryną Sabalenką w Madrycie Iga Świątek w niedzielę 6 maja była już w Rzymie. Zanim przystąpiła do treningów przed kolejnym turniejem, znalazła chwilę czasu na odpoczynek i regenerację. Wybrała się do jednego ze swoich ulubionych miejsc w stolicy Włoch - restauracji "La Vittoria", którą odwiedza regularnie od kilku lat. Na jej profilu Instagram pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak zajada się spaghetti. "Ciao Roma" - czytamy w opisie fotografii.

Na wizytę Polki zareagował również właściciel lokalu. "Witaj w domu mistrzyni. To zawsze zaszczyt gościć cię tutaj, dziękuję" - napisano na profilu restauracji, gdzie oprócz dań głównych Iga Świątek może zajadać się także ukochanym tiramisu. Co ciekawe, za włoski przysmak w położonej nieopodal Watykanu "La Vittorii" zapłacimy jedynie... pięć euro, czyli nieco ponad 21 złotych (dane z grudnia 2023 roku). Jak widać, Świątek nie polubiła ekskluzywnej, drogiej restauracji, a tradycyjny, włoski lokal, w którym przede wszystkim postawiono na smak.

Co więcej, najtańszą pizzę w ulubionej knajpie 22-latki dostaniemy już za cztery euro (17 złotych). Za to spaghetti carbonara, którego na początku maja skosztowała Polka, kosztuje 12 euro, czyli nieco ponad 51 złotych. W takiej samej cenie zakupimy m.in. steka wołowego. Świątek nie pierwszy raz odwiedziła tę restaurację. Przy okazji zawodów w stolicy Włoch w "La Vittorii" gościła również w 2022 i 2023 roku. Tamtejsze menu najwyraźniej musiało przypaść jej do gustu.

Najwyraźniej włoska kuchnia służy Idze Świątek, która kolejny rok kapitalnie prezentuje się w Rzymie. W czwartek o godz. 15:00 liderka rankingu WTA zagra z Coco Gauff o finał turnieju. Wcześniej wygrywała go w 2021 i 2022 roku. Zapraszamy na relację tekstową z meczu Świątek na Sport.pl.