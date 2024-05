Szaleństwo na punkcie Hurkacza w Rzymie. Zaczęło się jeszcze przed meczem

Polski czwartek na kortach Foro Italico w Rzymie otworzył Hubert Hurkacz (9. ATP). Pierwsza niespodzianka związana z jego ćwierćfinałowym spotkaniem zaszła jeszcze dzień wcześniej, gdy okazało się, że rywalem Polaka w walce o półfinał nie będzie Danił Miedwiediew. Rosjanin, obrońca tytułu, w czwartej rundzie okazał się wyraźnie gorszy od Amerykanina Tommy’ego Paula (16. ATP) 1:6, 4:6.

Hurkacz i Paul ledwo wyszli na kort, a już byli solidnie spoceni. W stolicy Włoch temperatury jak w środku lata, o godzinie 13:00 ponad 25 stopni, do tego pełne słońce, żadnych chmur. Brakowało też wiatru, który i tak by nie pomógł tenisistom. To dlatego, że kort centralny w Rzymie jest odsłonięty od świata zewnętrznego imponującymi trybunami. Stanowią solidną barierę, dzięki czemu chociażby w środę tenisistom nie przeszkadzały hałasy dobiegające z pobliskiego Stadio Olimpico. Wieczorem w finale piłkarskiego Pucharu Włoch rywalizowały drużyny Juventusu i Atalanty (1:0).

Włosi za Hurkaczem

Pierwszy set nie ułożył się dobrze dla Huberta Hurkacza. Nie funkcjonował jego serwis, aż trzykrotnie został przełamany. Dzielnie walczył o odrobienie strat, ale przy stanie 5:5 raz jeszcze stracił podanie i Tommy Paul zwyciężył 7:5. W ostatnim gemie Polak czuł, że zwycięstwo wymyka mu się z rąk. Z frustracji rzucił rakietą o kort.

Hubert mógł liczyć na wsparcie włoskich kibiców, którzy głośno dopingowali polskiego tenisistę. Przed meczem grupka młodych chłopaków urządziła sobie mecz piłkarski na trawniku pod kortem centralnym. Gdy z głośników spiker zapowiedział mecz Hurkacza z Paulem, Włosi porzucili piłkę nożną i udali się na trybuny największego obiektu kompleksu Foro Italico.

Hurkacz pierwsze brawa zebrał jeszcze przed rozegraniem otwierającego gema. To dlatego, że gdy otrzymał kilka piłek do serwowania, jedną z nich posłał w trybuny kibiciom. Nagrodzili go za to owacją.

Podobnie było we wtorek w starciu Polaka z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Hubert wspierany przez publiczność odwrócił wtedy losy meczu. Po zakończeniu spotkania dziękował fanom: „Nie wygrałbym tego meczu bez was". Zrobił sobie pamiątkowe selfie z kibicami.

Odrodzenie Polaka, ale tylko na moment

Drugi set zaczął się źle dla tenisisty z Wrocławia - ponownie został przełamany. Było już 0:2, gdy Hurkacz wrzucił wyższy bieg. Zaczął lepiej serwować, a wspierany przez włoskich fanów z każdą kolejną akcją grał coraz mocniej. Nie miał już nic do stracenia i ta ryzykowna taktyka opłaciła siła. Na twarzy jego trenera, Craiga Boyntona, siedzącego bardzo blisko kortu, pojawił się nawet pierwszy uśmiech.

Polskich kibiców również można było zauważyć i usłyszeć w czasie polsko-amerykańskiego starcia o półfinał w Rzymie. „Dawaj Hubi!", „Trzymaj!", „Brawo, Hubi" - takie najczęściej padały okrzyki. Doping poniósł Hurkacza do wyrównania w setach. Paul prowadził 2:0 w gemach, a przegrał 3:6.

W decydującym secie nie brakowało emocji, choć sam poziom widowiska nie był najwyższy. Hurkacz prowadził z przełamaniem, gdy znów przydarzył mu się słabszy moment przy własnym podaniu. Wściekły ponownie rzucił rakietą, co w jego przypadku nie zdarza się często. W ostatnim, szalonym gemie, Polak nie wykorzystał sześciu szans na przełamanie, Amerykanin skończył spotkanie za czwartą piłką meczową.

Szkoda tego meczu, ale należy Huberta Hurkacza pochwalić za tegoroczny występ w Rzymie. Pierwszy raz w karierze dotarł w stolicy Włoch do ćwierćfinału. Pokonał po drodze m.in. Rafaela Nadala. Na mączce czuje się coraz pewniej i z optymizmem może patrzeć na nadchodzący turniej Roland Garros. Impreza w Paryżu rusza już 26 maja.