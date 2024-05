Co za dzień w polskim sporcie. Hit goni hit. Zobacz, co się dziś dzieje [ROZKŁAD DNIA]

Czwartek przynosi nam kolejne ciekawe wydarzenia sportowe z udziałem Polaków. Nie tylko tenis, ale też męska reprezentacja Polski w siatkówce czy mecz Barcelony z udziałem Roberta Lewandowskiego. Oto rozkład dnia z relacjami tekstowymi, które będą dostępne na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

WTA 1000 w Rzymie: Iga Świątek - Coco Gauff

Iga Świątek (1. WTA) awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie po zwycięstwie 6:1, 6:3 nad Amerykanką Madison Keys. Tym samym Polka jest w grze, by wygrać zawody w stolicy Włoch po raz trzeci w karierze. Rywalką Igi w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff (3. WTA), z którą Świątek ma bilans 9-1. - To trudna przeciwniczka, zwłaszcza na kortach ziemnych. Nie bez powodu jest numerem 1. Ale czuję, że z każdym meczem jestem coraz lepsza - mówiła Gauff po zwycięstwie nad Chinką Qinwen Zheng (7. WTA).

Jeżeli Świątek pokona Gauff, to zagra w finale z lepszą z pary Danielle Collins (15. WTA, USA) - Aryna Sabalenka (2. WTA, Białoruś). Spotkanie Świątek - Gauff rozpocznie się około godz. 15:00 czasu polskiego na korcie centralnym w Rzymie.

ATP 1000 w Rzymie: Hubert Hurkacz - Tommy Paul

Hubert Hurkacz (9. ATP) notuje najlepszy występ w Mastersie w Rzymie w swojej karierze. Po zwycięstwie 5:7, 7:6, 6:4 nad Argentyńczykiem Sebastianem Baezem (19. ATP) Polak jest już w ćwierćfinale. Tam zadanie będzie jednak dużo trudniejsze, bo jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul (16. ATP). W poprzedniej rundzie Paul wygrał 6:1, 6:4 z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (4. ATP), a więc obrońcą tytułu z zeszłego roku.

Hurkacz zagra z Paulem po raz trzeci w karierze i pierwszy na korcie ziemnym. Ich pierwszy pojedynek odbył się w listopadzie 2021 r. w drugiej rundzie w Paryżu, gdzie Hurkacz wygrał 7:5, 7:6. W zeszłym roku Polak grał z Amerykaninem w trzeciej rundzie Indian Wells. Tam górą już był Paul, który wygrał 4:6, 6:2, 6:4.

Mecz Hurkacz - Paul rozpocznie czwartkową rywalizację na korcie centralnym w Rzymie. Start tego meczu przewidziany jest na godz. 13:00. W przypadku wygranej Hurkacz zagra o finał ze zwycięzcą spotkania Stefanos Tsitsipas (Grecja, 8. ATP) - Nicolas Jarry (24. ATP, Chile).

Siatkówka: Polska - Ukraina

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy sparing w sezonie reprezentacyjnym. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia przegrała 1:3 z Niemcami w katowickim Spodku. Teraz przed biało-czerwonymi drugi sparing, tym razem przeciwko Ukrainie. To będzie ostatni sprawdzian przed turniejem Ligi Narodów, który odbędzie się w dniach 21-26 maja w tureckiej Antalyi. Tam Polacy zagrają z USA, Kanadą, Holandią i Słowenią.

Mecz Polska - Ukraina rozpocznie się o godz. 18:00. To spotkanie odbędzie się w Sosnowcu, a drugi mecz towarzyski między tymi kadrami, który zaplanowany jest na 29 maja, będzie rozegrany w Suwałkach.

Primera Division: Almeria - FC Barcelona

Przed FC Barceloną jest ostatni cel w tym sezonie: wicemistrzostwo Hiszpanii, które da możliwość gry w Superpucharze. Po wygranej 2:0 nad Realem Sociedad Barcelona zagra teraz na wyjeździe z Almerią. W przypadku zwycięstwa z zespołem, który jest już pewny spadku do drugiej ligi, Barcelona będzie miała cztery punkty przewagi nad trzecią Gironą na dwie kolejki przed końcem sezonu. Hiszpańskie media zgodnie przewidują, że w wyjściowym składzie Barcelony w tym spotkaniu znajdzie się m.in. Robert Lewandowski.

Mecz Almeria - Barcelona rozpocznie się o godz. 21:30.