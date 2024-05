O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Kiedy mecz Świątek - Gauff? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Do tej pory Iga Świątek nie zawodziła oczekiwań kibiców. Ostatnie tygodnie są dla niej wyśmienite. Najpierw wygrała turniej w Madrycie, a teraz wiele wskazuje na to, że może odnieść triumf w Rzymie. Polska tenisistka wciąż nie przegrała żadnego seta na tych zawodach, a ćwierćfinałowy mecz z Madison Keys był popisem jej siły.

WTA Rzym 2024. Iga Świątek gra z Coco Gauff o finał

Teraz Igę Świątek czeka spotkanie z Coco Gauff. Polka uwielbia grać z tą rywalką. Do tej pory na dziesięć spotkań przeciwko Amerykance wygrała aż dziewięć! Ich ostatni mecz w zeszłorocznym WTA Finals skończył się po dwóch setach, które Świątek wygrała 6:0, 7:5. Jeżeli w czwartek znów ją pokona, to awansuje do finału turnieju WTA w Rzymie. Tam miałaby szansę na trzeci triumf w tych rozgrywkach. Wcześniej wygrywała je w 2021 i 2022 roku. W poprzednim sezonie zwyciężyła Jelena Rybakina, która wyeliminowała Polkę w ćwierćfinale - dalszą grę naszej zawodniczce uniemożliwiła wtedy kontuzja.

Dla Coco Gauff będzie to drugie "polskie" starcie na tym turnieju. W 2. rundzie pokonała Magdalenę Fręch 6:3, 6:3. Polka nie była faworytką, ale i tak spisała się lepiej niż w poprzednim spotkaniu tych zawodniczek na Australian Open. Wtedy przegrała 1:6, 2:6.

WTA Rzym 2024. O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Kiedy mecz Świątek - Gauff? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK,STREAM, DZISIAJ]

Półfinałowe spotkanie turnieju WTA w Rzymie pomiędzy Igą Świątek a Coco Gauff zaplanowano na czwartek 16 maja. Rozpocznie się ono najwcześniej o godzinie 15:00. Najpierw jednak kibice zobaczą ćwierćfinałowy mecz Huberta Hurkacza z Tommym Paulem, który zacznie się o godzinie 13:00. Transmisję pojedynku Świątek - Gauff przeprowadzi Canal+Sport 2. Spotkanie będzie można obejrzeć również w Internecie na platformie streamingowej Canal+Online. Kibiców, którzy nie mogą oglądać półfinału turnieju WTA, zapraszamy do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.