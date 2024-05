Coco Gauff wysłała poważne ostrzeżenie Idze Świątek. "Naprawdę"

We wtorek Iga Świątek (1. WTA) odniosła 10. z rzędu zwycięstwo od porażki z Jeleną Rybakiną (4. WTA) w półfinale zawodów w Stuttgarcie z końcówki kwietnia. Szybko rozprawiła się 6:1, 6:3 z Madison Keys (16. WTA), prezentując przy okazji mnóstwo ciekawych zagrań. Teraz o finał włoskiego turnieju Polka zagra z trzecią w rankingu Coco Gauff.

Gauff przemówiła przed meczem ze Świątek. "Jestem coraz lepsza"

20-letnia Amerykanka w ostatnich miesiącach nie spisywała się zbyt dobrze, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że na dobre powróciła do formy. W drodze do półfinału WTA 1000 Rzym najpierw rozprawiła się z Magdaleną Fręch (55. WTA), po czym zwycięsko wychodziła ze starć z Jaqueline Cristian (68. WTA) oraz Paulą Badosą (126. WTA). W ćwierćfinale zmierzyła się z finalistką tegorocznego Australian Open - Qinwen Zheng (7. WTA). Szczególnie w drugim secie Gauff udowodniła, że jest w świetnej dyspozycji. Przy okazji pobiła historyczny rekord. Tego nie udało się dokonać nawet Idze Świątek.

Teraz pierwsza i trzecia rakieta damskiego tenisa zagrają w półfinale włoskich zawodów. Podczas konferencji prasowej po wygranej z Madison Keys Polka wróciła do czasów juniorskich, wspominając o trzy lata młodszej Amerykance. - Coco Gauff? Nie grałyśmy przeciwko sobie w juniorach. Pamiętam, jak wygrywała Roland Garros w 2018 roku, a ja odpadłam w półfinale z Caty McNally. Znamy te nazwiska. Życie jest trudne, gdyż jedna decyzja w wieku 17 lat może wpłynąć na całe twoje życie. Mam to szczęście, że podejmowałam dobre decyzje i jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że Coco myśli podobnie - mówiła Świątek.

Przed półfinałem w Rzymie głos nt. rywalki zabrała także reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Tuż po starciu z Qinwen Zheng Coco Gauff jeszcze na korcie została zapytana o fatalny bilans w starciach z Igą Świątek. - W następnej rundzie zmierzysz się z nr 1 na świecie - Igą Świątek, która lepiej wypada w bezpośrednich meczach. Co spróbujesz zrobić inaczej tym razem? - usłyszała Gauff.

- Nie mogę ci powiedzieć - odpowiedziała roześmiana Amerykanka, po czym przybrała poważniejszy ton. - To trudna przeciwniczka, zwłaszcza na kortach ziemnych. Nie bez powodu jest numerem 1. Ale czuję, że z każdym meczem jestem coraz lepsza. Jestem naprawdę podekscytowana grą w półfinale - zakończyła.

Obie zawodniczki grały ze sobą do tej pory aż dziesięć razy, z czego Polka zwyciężała aż dziewięć pojedynków. Gauff wygrała tylko raz - w zeszłorocznym półfinale w Cincinnati. Mecz o finał WTA 1000 Rzym odbędzie się w czwartek o godz. 15:00.