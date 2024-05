Oto plany Igi Świątek. Niemcy ogłosili już teraz. "Pierwszy raz"

Korty trawiaste to najmniej ulubiona nawierzchnia do gry dla Igi Świątek. Jeszcze nie odniosła sukcesu na Wimbledonie, nie miała okazji jeszcze grać w drugim tygodniu tego turnieju wielkoszlemowego, choć z roku na rok idzie jej coraz lepiej.

Świątek zagra w turnieju w Niemczech

Pewne jest, że w czerwcu Iga Świątek zagra w turnieju WTA 500 w Berlinie. To jedna z trzech "pięćsetek" na kortach trawiastych w kalendarzu WTA. Pozostałe to imprezy w Bad Homburgu i Eastbourne, odbędą się tydzień po turnieju w Berlinie.

Organizatorzy wydarzenia w stolicy Niemiec potwierdzili udział Polki w mediach społecznościowych. "Po raz pierwszy w Berlinie. Witamy światową numer jeden, Igę Świątek. To zaszczyt stać się częścią twojej tenisowej podróży" - podano na Twitterze.

Turniej w Berlinie zacznie się 17 czerwca. Z racji rozstawienia Iga Świątek zacznie od drugiej rundy, co potwierdzili organizatorzy. Ogłosili także datę jej pierwszego meczu w stolicy Niemiec. Polka zagra w środę 19 czerwca.

Termin imprezy w Berlinie zbiegnie się z meczami piłkarskich mistrzostw Europy, w tym ze spotkaniem reprezentacji Polski, która w piątek 21 czerwca zagra z Austrią w ramach drugiej kolejki fazy grupowej.

Jednak zanim turnieje na trawie, Iga Świątek musi skończyć sezon na mączce. Po półfinale w Stuttgarcie i zwycięstwie w Madrycie ma co najmniej półfinał turnieju w Rzymie. O finał powalczy z Amerykanką Coco Gauff. To będzie ich 11. bezpośrednie starcie. Impreza w stolicy Italii to ostatni etap przygotowań przed French Open. Świątek będzie bronić wielkoszlemowego tytułu na kortach Rolanda Garrosa. Ma szansę na czwarty triumf w Paryżu. Zwyciężała tutaj w 2020, 2022 i 2023 r.