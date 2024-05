Koszmar trwa! Była numer 1 wróciła na kort i stało się najgorsze. Demony wróciły

Simona Halep (1149. WTA) w 2022 r. została zdyskwalifikowana po tym, jak w jej organizmie wykryto niedozwoloną substanację - roksadustat, specyfik stosowany między innymi przy anemii. Rumuńska tenisistka twierdziła jednak, że zażyła go nieświadomie i odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który na początku marca zdecydował, by skrócić jej karę z czterech lat do dziewięciu miesięcy. Pod koniec tego samego miesiąca Halep dostała "dziką kartę", dzięki której zagrała w turnieju WTA 1000 w Miami. Już w pierwszej rundzie uległa Pauli Badosie (126. WTA). Na kolejny występ niespodziewanie musiała czekać aż do teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Gołota o przejściu Tomasza Adamka do freakfightów: "Czas pokaże czy to dobra decyzja"

Halep nie dała rady. Koszmarny powrót do sportu. Po półtorej godziny opuściła kort

Była liderka rankingu miała reprezentować Rumunię w kwalifikacjach Billie Jean King Cup, ale w ostatniej chwili się wycofała. Postawiła na turniej w portugalskim Oeiras. Problem w tym, że podczas treningu doznała kontuzji kolana i do gry nie przystąpiła. Na koniec otrzymała zaproszenie na turniej WTA 1000 w Madrycie, z którego również zrezygnowała z powodów zdrowotnych. Jak tłumaczyła, nie doszła jeszcze do pełni sił.

W czwartek Halep w końcu pojawiła się z powrotem na korcie i z pewnością nie tak to sobie wyobrażała. Wystąpiła w pierwszej rundzie Challengera w Paryżu, w której zagrała przeciwko Amerykance McCartney Kessler (123. WTA). Co prawda pierwszego seta wygrała 7:5, ale z biegiem czasu widać było, że odczuwa coraz większe zmęczenie.

W drugim secie przy stanie 3:2 dla rywalki 32-latka chwyciła się za kolano. Okazało się, że nie jest w stanie kontynuować gry i po półtorej godziny skreczowała. Tym samym błyskawicznie pożegnała się z turniejem. Kessler awansowała zaś do drugiej rundy, gdzie spotka się z rozstawiona z numerem jeden inną Amerykanką Emmą Navarro (22. WTA).