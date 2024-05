Niewiarygodne, czego się doszukali nt. Nadala i Świątek. "Wszystko na to wskazuje"

Iga Świątek znajduje się w doskonałej formie i jest już w półfinale turnieju WTA 1000 Masters w Rzymie. Walkę o finał stoczy z Coco Gauff (3. WTA). To przedsmak rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa podczas zbliżającego się wielkimi krokami French Open. To jeden z ulubionych turniejów Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek jest przykładem dla całego świata! "Jestem dumna"

Świątek goni Nadala. Porównują

2020, 2022, 2023 - to w tych latach raszynianka była królową wielkoszlemowych zmagań w Paryżu. Nie bez powodu porównuje się ją do Rafaela Nadala, który w swojej bogatej karierze dominował na kortach w stolicy Francji. Oczywiście we wszystkim należy zachować odpowiednie proporcje. Hiszpan aż 14 razy wygrywał French Open.

Nie ulega wątpliwości, że w tegorocznym turnieju Świątek będzie faworytką. Przemawiają za nią forma, a także historia startów. Portal tennisuptodate.com postanowił zestawić osiągnięcia zarówno Polki, jak i hiszpańskiego mistrza. Dziennikarz Samuel Gill zauważa, że raszynianka może zdobyć swój czwarty tytuł w Paryżu i wyrównać osiągnięcie Nadala, który pierwsze cztery zwycięstwa we French Open odniósł do 23 roku życia. Przypomnijmy, że Świątek 23. urodziny obchodzić będzie 31 maja.

Świątek wygrała 28 meczów podczas turniejów na kortach Rolanda Garrosa. Tylko dwa razy schodziła z kortu pokonana. Daje jej to 93% zwycięstw. Tennisuptodate.com zauważa, że Nadal - zanim przegrał w 2009 roku z Robertem Soderlingiem - miał aż 31 meczów bez porażki z rzędu.

"Jeśli Świątek wygra swój czwarty Roland Garros, zrówna się z Justine Henin, plasując się na trzecim miejscu w erze Open za Chris Evert (7) i Steffi Graf (6). Wszystko wskazuje na to, że Polka zostanie zawodniczką z największą liczbą trofeów na paryskiej ziemi" - czytamy.

Samuel Gill zauważa, że Świątek może dokonać jeszcze jednej niesamowitej sztuki. Chodzi o pobicie rekordu Rafaela Nadala. Hiszpan w wieku 26 lat został rekordzistą francuskich kortów. Wówczas osiągał swoje piąte zwycięstwo w karierze.

"Aby mu dorównać, Iga będzie musiała wygrać sześć razy z rzędu, czego Nadal nigdy nie dokonał, ponieważ jego rekord wynosi 5 razy z rzędu. Wszyscy wiemy, jak bardzo Iga Świątek podziwia Rafaela Nadala" - podkreśla dziennikarz.

W ubiegłorocznym finale French Open Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą, przed dwoma laty okazywała się lepsza od Coco Gauff, a w 2020 roku zwyciężyła z Sofią Kenin.