Gauff zrobiła coś, co nie udało się nawet Świątek! Historyczny rekord

Coco Gauff dość przeciętnie spisywała się w ostatnich miesiącach. Po porażce w półfinale Australian Open z Aryną Sabalenką bardzo szybko odpadła z turniejów w Dosze oraz Dubaju. Choć nieco lepiej zaprezentowała się w Indian Wells, gdzie doszła do półfinału, to potem znów rozczarowała w Miami, jak i Stuttgarcie oraz Madrycie. Wszystko wskazuje na to, że kryzys formy ma już za sobą i potwierdza to podczas zawodów w Rzymie.

Coco Gauff dokonała czegoś niewiarygodnego. Przebiła Caroline Wozniacki

Amerykanka rozpoczęła rywalizację od imponującego zwycięstwa z Magdaleną Fręch, a następnie rozprawiła się z Jaqueline Cristian oraz Paulą Badosą. Po wyeliminowaniu Hiszpanki trafiła na siódmą rakietą świata Qinwen Zheng. I choć pierwszy set był wyrównany, a zakończył się dopiero w tie-breaku na korzyść Gauff, to w drugim nie dała już żadnych szans rywalce i pewnie zwyciężyła 7:6 (4), 6:1.

Tym samym osiągnęła coś niesamowitego, gdyż była to dla niej 61. wygrana w turnieju rangi WTA 1000. Udało jej się zatem pobić legendarny rekord Caroline Wozniacki, która przed ukończeniem 21. roku życia zanotowała 60. zwycięstw. Mało tego, 20-latka ma duże szanse, aby "wyśrubować" jeszcze lepszy wynik, na co ma jeszcze 10 miesięcy do swoich urodzin.

Najbliższą szansę na 62. zwycięstwo będzie miała już w czwartek, kiedy zmierzy się z Igą Świątek. Będzie to ich 10. bezpośrednia konfrontacja w karierze. Do tej pory zdecydowanie lepszy bilans ma nasza zawodniczka, która wygrała aż dziewięć spotkań. - Mam to szczęście, że podejmowałam dobre decyzje i jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że Coco myśli podobnie - powiedziała liderka światowego rankingu.

Na ten moment nie znamy zawodniczek, które zmierzą się w drugim półfinałowym starciu. Wiemy, że o to miejsce Wiktoria Azarenka zagra z Danielle Collins, natomiast Jelena Ostapenko będzie rywalizować z Aryną Sabalenką. Obrończynią tytułu z ubiegłego sezonu jest Jelena Rybakina, która przed rozpoczęciem zmagań wycofała się z powodów zdrowotnych.